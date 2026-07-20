Černé moře znovu zdražuje potraviny. Útoky ohrožují světový obchod s obilím 🌾🚨

Rusko a Ukrajina v posledních týdnech zintenzivnily útoky na obchodní lodě, přístavy a zemědělskou infrastrukturu v Černém a Azovském moři. Rostoucí riziko narušení vývozu obilí už poslalo mezinárodní ceny pšenice na dvouleté maximum, zatímco zdražily také kukuřice a řepka.
Současná situace zatím nedosahuje rozsahu roku 2022, kdy ruská invaze prakticky zastavila nakládku zboží v ukrajinských přístavech a ceny zemědělských komodit vystoupaly na rekordní úrovně. Přichází však v době, kdy světový potravinový trh čelí několika problémům současně.
Útoky zasáhly hlavní exportní uzly Ukrajiny
- Rusko po několik měsíců útočí na ukrajinskou infrastrukturu určenou pro vývoz obilí. Zasaženy byly také provozy významných světových obchodníků se zemědělskými komoditami, mezi které patří společnosti Bunge a ADM.
- V červenci se ruská kampaň dále vystupňovala. Útoky zasáhly nákladní lodě i hlavní ukrajinské přístavy Čornomorsk, Oděsa a Pivdennyj. Podle údajů citovaných agenturou Reuters přišla Ukrajina v důsledku intenzivních útoků přibližně o třetinu své exportní kapacity v Černém moři.
- Terčem se stal také dunajský přístav Izmajil, který v předchozích letech získal význam jako alternativní trasa pro přepravu obilí. Právě Dunaj se stal důležitou cestou poté, co byly tradiční černomořské koridory opakovaně narušovány.
- Ukrajina naopak oznámila, že do 20. července zaútočila na 183 nákladních lodí a tankerů spojených s Ruskem. Tento údaj však nebylo možné nezávisle ověřit. Zasaženy byly také dva důležité ruské přístavy v Azovském moři. Rusko zároveň výrazně omezilo provoz v Donovsko-azovském kanálu, který propojuje řeku Don s Azovským mořem.
Černé moře patří mezi nejdůležitější zemědělské koridory
- Vývoj v regionu je pro světové potravinové trhy zásadní. Přístavy v Černém moři zajišťují významnou část globálního obchodu s pšenicí, kukuřicí, ječmenem a slunečnicovým olejem.
- Ukrajinské přístavy jsou důležité především pro odběratele v Africe, na Blízkém východě a v Asii. Řada těchto zemí je silně závislá na cenově dostupném obilí a nemůže snadno přejít k dražším dodavatelům z jiných částí světa.
- Rusko je navíc největším světovým vývozcem pšenice. Přibližně třetina jeho námořního exportu pšenice prochází přes Azovské moře, které je napojeno na Černé moře a následně na globální námořní trasy.
Rusko je největším světovým vývozcem pšenice
Zdroj: Bloomberg
- Rusko představuje přibližně 16,1 % světového obchodu s pšenicí. To odpovídá zhruba jedné ze šesti tun, které se na mezinárodním trhu zobchodují. Druhým největším exportérem je Kanada s podílem 12,6 %, následovaná Spojenými státy s 10,8 %, Ukrajinou s 10,2 % a Austrálií s 9,7 %.
- Význam Ruska pro globální trh je proto mimořádný. Jakékoli omezení pohybu lodí, poškození přístavů nebo problémy s dopravou mohou rychle ovlivnit dostupnost pšenice a její cenu. Zvláště zranitelní jsou cenově citliví odběratelé, kteří obvykle nakupují právě levnější obilí z oblasti Černého moře. Při výpadku dodávek mohou být nuceni dovoz omezit nebo přijmout vyšší ceny, což by dále podpořilo globální potravinovou inflaci.
Ukrajina vytvořila vlastní námořní koridor
- Poté, co Rusko v roce 2023 odstoupilo od dohody umožňující bezpečný vývoz obilí přes Černé moře, vytvořila Ukrajina nový námořní koridor. Lodě při něm plují v blízkosti ukrajinského pobřeží a následně pokračují přes teritoriální vody Rumunska a Bulharska do Bosporu a Středozemního moře.
- Tato trasa umožnila Ukrajině obnovit významnou část exportu. Trh si postupně zvykl na předpoklad, že přeprava bude pokračovat navzdory válce. Nová vlna útoků však tento předpoklad zpochybňuje a obnovuje obavy, které dominovaly trhu po začátku invaze.
- Rostoucí riziko může vést nejen k menšímu objemu přepraveného obilí, ale také k vyšším nákladům na pojištění, palivo a dopravu. Ty se následně mohou promítnout do konečných cen zemědělských komodit.
Potravinový trh čelí souběhu několika rizik
- Ceny potravinářských komodit se aktuálně pohybují poblíž nejvyšších úrovní od roku 2023, stále však zůstávají pod rekordy dosaženými po začátku války na Ukrajině. Trh zatím podporují relativně vysoké globální zásoby, které vznikly díky silným sklizním v předchozích letech.
- Určitou alternativu představují také dodavatelé z Rumunska, Bulharska a Srbska. Tito producenti však nemusí být schopni plně nahradit případný dlouhodobější výpadek dodávek z Ruska a Ukrajiny.
- Problémy se navíc netýkají pouze námořních tras. Ukrajinské útoky na ruské rafinerie mohou zvyšovat cenu nafty, kterou ruští zemědělci potřebují pro provoz zemědělské techniky. Omezení v Hormuzském průlivu současně ohrožuje dodávky paliv a hnojiv, což může zvýšit výrobní náklady farmářů i v dalších zemích.
- Další hrozbou zůstává počasí. Vlny veder v Evropě mohou snížit úrodu, zejména u kukuřice využívané jako krmivo pro hospodářská zvířata. Region tak může být více závislý na dovozu. Sucho v amerických pěstitelských oblastech už mezitím přispívá k růstu cen některých zemědělských plodin.
- Příchod jevu El Niño může způsobit další výkyvy srážek a teplot, což by zvýšilo pravděpodobnost slabších sklizní v různých částech světa.
Dopad na Ukrajinu i globální inflaci
- Obilí je pro Ukrajinu významným zdrojem zahraničních příjmů. Omezení exportu proto znamená nižší příjmy zemědělců, vyšší náklady na dopravu a další tlak na ekonomiku zatíženou válkou.
- Pro světovou ekonomiku je hlavním rizikem opětovné zrychlení cen potravin. Pokud by útoky pokračovaly a exportní trasy byly výrazněji omezeny, dražší obilí by se mohlo postupně promítnout do cen mouky, pečiva, masa i mléčných výrobků. Kukuřice a další krmné plodiny totiž ovlivňují také náklady chovatelů hospodářských zvířat.
- Bezprostřední vývoj bude záviset především na tom, zda zůstane ukrajinský námořní koridor provozuschopný a zda se podaří udržet vývoz z ruských přístavů. Důležitou roli sehrají také zásoby, počasí a schopnost ostatních producentů zvýšit export.
Graf pšenice (WHEAT, D1)
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Shrnutí trhů: Aerolinky pod tlakem, Evropa odolává drahé ropě
Krypto novinky: Napětí kolem Bitcoinu, zpoždění stablecoinových pravidel a Rusko chystá nový zákon 🚨
Ropa Brent se stahuje z 90 USD 🛢️
BREAKING: Německý PPI zpomaluje. Cenové tlaky v průmyslovém sektoru polevují
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.