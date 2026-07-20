Proč ropa ignoruje válku? Fundamenty zatím vítězí nad geopolitikou 🛢️💣

- Slabší poptávka z Číny a rekordní produkce v USA vykompenzovaly geopolitická rizika, čímž zabránily prudšímu růstu cen ropy
- Navzdory narušení dodávek je na trhu zatím dostatek fyzické ropy, což omezuje růst cen navzdory pokračujícímu konfliktu
- Investoři se stále více řídí fundamenty než samotnými geopolitickými titulky, protože trh čeká na skutečné výpadky dodávek, nikoli pouze na hrozby
- Riziko však zůstává vysoké. Eskalace v Rudém moři a možné ohrožení trasy přes průliv Báb al-Mandab by mohly výrazně zvýšit geopolitickou rizikovou prémii na trhu s ropou
- Slabší poptávka z Číny a rekordní produkce v USA vykompenzovaly geopolitická rizika, čímž zabránily prudšímu růstu cen ropy
- Navzdory narušení dodávek je na trhu zatím dostatek fyzické ropy, což omezuje růst cen navzdory pokračujícímu konfliktu
- Investoři se stále více řídí fundamenty než samotnými geopolitickými titulky, protože trh čeká na skutečné výpadky dodávek, nikoli pouze na hrozby
- Riziko však zůstává vysoké. Eskalace v Rudém moři a možné ohrožení trasy přes průliv Báb al-Mandab by mohly výrazně zvýšit geopolitickou rizikovou prémii na trhu s ropou
Když na konci února vypukl otevřený konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem, na trhu se okamžitě objevila varování před prudkým růstem cen ropy. Obavy byly oprávněné. Hormuzským průlivem totiž prochází přibližně pětina světových dodávek ropy a jeho případné uzavření by znamenalo výrazný zásah do globálního trhu. Realita však dopadla jinak. Přestože cena ropy Brent během největší eskalace konfliktu krátkodobě překročila 120 dolarů za barel, od očekávaných 150 či dokonce 200 dolarů zůstala daleko. Ukazuje se totiž, že geopolitické napětí je pouze jednou částí rovnice. O tom, kam se ceny ropy skutečně vydají, i nadále rozhodují především fundamenty.
Jedním z nejvýznamnějších faktorů byl vývoj poptávky. Čína, která je největším dovozcem ropy na světě, v posledních měsících výrazně omezila nákupy. Slabší ekonomický růst, nižší aktivita petrochemického průmyslu i pokračující elektrifikace dopravy znamenaly, že globální trh nemusel absorbovat takový objem ropy, jaký se ještě na začátku roku očekával.
GRAF: Vývoj dovozu ropy do Číny
Zdroj: Reuters
Na druhé straně překvapila nabídka. Spojené státy zvýšily těžbu na rekordní úrovně a zároveň uvolnily část strategických zásob. Dodatečné objemy pomohly zmírnit obavy z možných výpadků dodávek z Blízkého východu a přispěly ke stabilizaci trhu. Důležité je také to, že navzdory opakovaným hrozbám nedošlo k dlouhodobému přerušení exportu přes Hormuzský průliv. Saúdská Arábie navíc dokázala část dodávek přesměrovat přes terminál Yanbu u Rudého moře, čímž snížila závislost na nejkritičtějším námořním koridoru. Postupně se změnilo také chování investorů.
Zatímco na začátku konfliktu reagovaly ceny prakticky na každou zprávu z regionu, dnes trh věnuje větší pozornost tomu, zda se napětí skutečně promítá do fyzických dodávek ropy. Pokud ropa nadále proudí na světové trhy a zásobování není výrazněji narušeno, samotné geopolitické riziko už nestačí k udržení cen na extrémních úrovních.
To však neznamená, že riziko zmizelo. Situace v Rudém moři zůstává napjatá a případné narušení dopravy přes průliv Báb al-Mandab by mohlo výrazně omezit jednu z alternativních tras pro export ropy z Perského zálivu. Pokud by se zároveň výrazněji omezila doprava přes Hormuzský průliv, trh by čelil podstatně většímu šoku než doposud. Dosavadní vývoj tak ukazuje, že ani rozsáhlý vojenský konflikt nemusí automaticky znamenat prudký růst cen ropy. Dokud zůstává nabídka dostatečná a globální poptávka utlumená, mají fundamenty na trh větší vliv než samotné geopolitické titulky.
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