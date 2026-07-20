Napětí na Blízkém východě eskaluje 🔥Húsíové vyhlásili blokádu Saúdské Arábie 🚨

Jemenští Húsíové oznámili, že hodlají zavést námořní blokádu proti Saúdské Arábii. Íránem podporované hnutí uvedlo, že zákaz vstupu saúdských lodí vstupuje v platnost okamžitě a představuje reakci na údajnou saúdskou blokádu jemenského hlavního města Saná.
Pro energetické trhy jde o další významné geopolitické riziko. Saúdská Arábie totiž patří mezi největší světové exportéry ropy a značná část její produkce směřuje na světové trhy právě přes oblast Rudého moře.
Situace přichází v době, kdy jsou globální dodávky energií již pod tlakem kvůli pokračujícímu napětí mezi Spojenými státy a Íránem. Provoz v Hormuzském průlivu, kterým za běžných podmínek prochází přibližně 20 % světových dodávek ropy, zůstává výrazně omezený. Potenciální ohrožení další důležité námořní trasy tak zvyšuje obavy investorů z možných výpadků dodávek.
Napětí mezi Saúdskou Arábií a Húsíi navíc v posledních dnech výrazně eskalovalo. Rijád minulý týden zaútočil na letiště v jemenské Saná, na což Húsíové odpověděli útokem na letiště na jihu Saúdské Arábie. Jde o nejvýraznější zhoršení vztahů mezi oběma stranami od uzavření příměří v roce 2022.
Pro investory je důležité především to, že Saúdská Arábie představuje jednoho z klíčových producentů ropy v rámci kartelu OPEC+. Jakékoliv narušení exportních tras by mohlo dále zpřísnit situaci na trhu, který se již nyní potýká s nejistotou ohledně budoucích dodávek.
Riziko je o to větší, že Rudé moře a průliv Báb al-Mandab představují důležitou alternativní trasu pro přepravu ropy. Pokud by se bezpečnostní situace dále zhoršovala, mohly by se zvýšit náklady na pojištění tankerů, prodloužit přepravní časy a vzrůst tlak na růst cen energií.
Trhy proto budou v následujících dnech pečlivě sledovat, zda zůstane hrozba Húsíů pouze na úrovni rétoriky, nebo zda skutečně dojde k útokům na obchodní lodě. Jakékoliv omezení saúdského exportu by mohlo představovat další významný proinflační faktor pro světovou ekonomiku.
Graf ropy Brent (OIL, M15)
Zdroj: xStation5
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