České banky zveřejnily výsledky za první kvartál 📊💼

Komerční banka zveřejnila své výsledky za první kvartál roku 2026. Akcie se po výsledcích mírným poklesem o 1 % propadají. Aktuálně se Komerční banka obchoduje za 1130 Kč, což je 10 % pod maximy z února tohoto roku, kdy cena byla nad 1250 Kč.
Z hlediska výsledků čistý zisk činil 4 miliardy Kč, což bylo přes 3,5 % nad očekáváním trhu, ale v meziročním srovnání čistý zisk poklesl o téměř 5 %. Čisté provozní výnosy byly na úrovni 9,13 miliardy Kč, což je v podstatě identická částka jako v minulém roce.
Čisté provozní výnosy byly mírně za očekáváním, které činilo 9,38 miliardy Kč. Hlavní část výnosů stále tvoří čisté úrokové výnosy, které tvořily 70 % z celkových provozních výnosů. I zde ale nedošlo k výraznějšímu meziročnímu růstu, růst činil pouze 0,6 %.
Výsledky zveřejnila také Česká spořitelna, která meziročně rostla na provozním zisku o 12,8 %. Dominantní složkou její ziskovosti byl opět čistý úrokový výnos, který meziročně vzrostl o 5,8 % na hodnotu 10,7 miliardy Kč. Čistý úrokový výnos tvořil 70 % z provozního zisku České spořitelny. Čistý zisk vzrostl o 23 % na 7,1 miliardy Kč.
Výsledek celé skupiny Erste, pod kterou Česká spořitelna spadá, byl mírným zklamáním a akcie Erste klesají o 4 %. Aktuálně se akcie Erste obchodují za 2 340 Kč, což je 13 % pod maximy z hodnot 2 700 Kč za akcii. Za poslední rok ale akcie Erste připsaly přes 55 % a za poslední 3 roky přes 200 %, což znamená, že i přes mírnou korekci dokázaly akcie generovat vysokou návratnost v posledních letech.
Z hlediska výsledků čistý úrokový výnos Erste za první kvartál činil 2,67 miliardy eur, což bylo těsně pod očekáváním na úrovni 2,68 miliardy eur. Výnosy z poplatků byly nižší o 2,7 %, než se čekalo. Celkový čistý zisk meziročně vzrostl o 18 %, ale ani tento vysoký růst nestačil k dalšímu růstu akcií.
Graf RBAG.CZ (D1)
Graf KOMB.CZ (D1)
Zdroj: xStation05
