České úroky mohou znovu růst. Šéf Monety vidí 80% šanci dalšího zvýšení 📈

Úrokové sazby v České republice pravděpodobně zůstanou zvýšené po delší dobu a nelze vyloučit ani jejich další růst. Generální ředitel Moneta Money Bank Tomáš Spurný odhaduje, že základní sazba České národní banky může v relativně krátkém horizontu vzrůst ze současných 3,75 % na 4 %.
Spurný sice nepředstavil oficiální prognózu dalšího postupu centrální banky, pravděpodobnost zvýšení sazeb však označil za velmi vysokou. Pokud by měl na další krok ČNB sázet, přisoudil by růstu základní sazby pravděpodobnost přibližně 80 %.
Česká národní banka zvýšila v červnu základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na 3,75 %, což představovalo první zvýšení od roku 2022. Mezi důvody patřilo zrychlující úvěrování soukromého sektoru i rostoucí potřeba financování státu. Guvernér Aleš Michl upozornil, že silnější úvěrová aktivita může vytvářet další poptávkové tlaky v ekonomice.
Jádrová inflace zůstává problémem
Celková inflace se sice pohybuje poblíž 2% cíle České národní banky, jádrová inflace však zůstává těsně pod hranicí 3 %. Ta lépe zachycuje domácí poptávkové tlaky, protože nezahrnuje nejvíce kolísavé položky, jako jsou energie nebo potraviny.
Právě přetrvávající jádrová inflace může centrální bance komplikovat případné snižování sazeb. Pokud by současně pokračoval rychlý růst úvěrů, mezd a spotřeby, mohla by ČNB zvolit další zvýšení úroků, aby zabránila opětovnému zrychlení cenového růstu.
Spurný zároveň očekává, že česká ekonomika bude muset dlouhodobě fungovat s vyššími sazbami, a to i v případě uklidnění konfliktu na Blízkém východě. Podle něj nejsou hlavním problémem pouze geopolitická rizika, ale také domácí fiskální politika a strukturální výdaje státu.
Vyšší deficity mohou zdražit státní dluh
Šéf Monety upozornil, že české rozpočtové schodky pravděpodobně zůstanou strukturálně vyšší. Tlak na veřejné finance vytvářejí zejména mandatorní výdaje, rostoucí výdaje na obranu a další dlouhodobé závazky státu.
Česká republika sice ve srovnání s řadou evropských zemí zůstává relativně málo zadlužená, pokračující deficity však mohou postupně zvyšovat náklady na obsluhu dluhu. Vyšší úrokové sazby znamenají, že stát bude muset při vydávání nových dluhopisů nabízet investorům vyšší výnos, což dále zatíží rozpočet.
Dlouhodobě vyšší sazby by zároveň zdražovaly hypotéky a podnikové úvěry. Na druhé straně by mohly podporovat výnosy z bankovních vkladů a zlepšovat úrokové příjmy bank, pokud zároveň nedojde k výraznému nárůstu nesplácených půjček.
Moneta zvýšila zisk i celoroční výhled
Moneta Money Bank vykázala za první polovinu roku 2026 čistý zisk ve výši 3,3 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 8,1 %. Banka zároveň zvýšila svůj celoroční cíl čistého zisku o 200 milionů Kč na 6,8 miliardy Kč.
Vyšší úrokové sazby mohou být pro banku příznivé, protože podporují úrokové marže a výnosy z úvěrového portfolia. Rozhodující však bude také vývoj nákladů na vklady, poptávka po nových úvěrech a kvalita portfolia v prostředí dražšího financování.
Moneta současně začala nabízet vklady v eurech, především v regionech sousedících s Německem a Rakouskem. Do listopadu chce zavést také možnost výběrů hotovosti v eurech, čímž reaguje na poptávku klientů v příhraničních oblastech.
Co vývoj znamená pro investory
Další zvýšení základní sazby na 4 % by mohlo krátkodobě podpořit úrokové výnosy českých bank. Pro Monetu by vyšší sazby mohly znamenat další podporu čisté úrokové marže, zejména pokud se bance podaří udržet náklady na vklady pod kontrolou.
Na druhé straně by delší období drahých peněz mohlo omezit zájem o hypotéky a firemní financování. Současně by rostlo riziko zhoršení schopnosti některých domácností a podniků splácet své závazky. Pro akcie Monety proto nebude důležitá pouze výše sazeb, ale také vývoj úvěrové aktivity, tvorby opravných položek a nákladů na financování.
Zvýšení celoročního cíle zisku na 6,8 miliardy Kč však potvrzuje, že vedení banky zatím hodnotí současné prostředí jako příznivé. Pokud sazby zůstanou vyšší a kvalita úvěrů se výrazně nezhorší, Moneta by mohla dál těžit ze silných úrokových výnosů.
Graf Moneta Money Bank (MONET.CZ, D1)
Zdroj: xStation5
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