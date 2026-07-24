SpaceX omezuje Falcon 9 a sází vše na Starship. Investoři začínají být nervózní 🚀

Společnost SpaceX začala odmítat provozovatele satelitů, kteří si chtějí po roce 2028 rezervovat samostatné starty na raketě Falcon 9. Firma zároveň podle dostupných informací nepřijímá nové dlouhodobé rezervace v programu sdílených startů, při kterých několik zákazníků využívá jednu raketu. Tento krok ukazuje, jak výrazně Elon Musk spoléhá na to, že raketa Starship bude v následujících letech připravena převzít významnou část komerčních misí.
SpaceX měla také omezit výrobu některých jednorázových součástí raket Falcon, včetně jejich horního stupně. Firma již dříve veřejně uvedla, že chce rodinu Falcon postupně nahradit Starshipem, konkrétní harmonogram však nezveřejnila. Falcon 9 by měl pravděpodobně zůstat v provozu alespoň pro některé mise amerického ministerstva obrany a vesmírné agentury NASA.
Starship se stává klíčem k budoucnosti SpaceX
Přechod od Falconu 9 ke Starshipu by představoval jednu z největších strategických změn v historii společnosti. Falcon 9 se stal nejvyužívanější orbitální raketou na světě a pomohl výrazně snížit náklady na dopravu nákladu do vesmíru. Zároveň umožnil rychlé rozšiřování satelitní sítě Starlink, která dnes tvoří důležitou část podnikání SpaceX.
Starship má být oproti Falconu výrazně větší, plně znovupoužitelná a schopná dopravovat na oběžnou dráhu mnohem těžší náklady. Musk ji považuje za zásadní nejen pro další rozvoj Starlinku, ale také pro plánované datové infrastruktury ve vesmíru, pilotované mise na Měsíc a dlouhodobé ambice spojené s Marsem.
Problémem však zůstává, že Starship stále není připraven k pravidelným komerčním letům. Testovací program doprovázejí technické problémy, exploze, poruchy a opakované odklady. SpaceX tento týden podruhé během několika dnů odložila plánovaný testovací let, což znovu zvýšilo pochybnosti o tom, zda se podaří dodržet plánovaný harmonogram.
SpaceX riskuje dočasnou mezeru v nabídce
Pokud by Starship nebyl do konce roku 2028 připraven na komerční mise a SpaceX by zároveň neobnovila nabídku Falconu 9, mohlo by dojít k výraznému omezení přístupu na oběžnou dráhu. Řada menších satelitních společností je na raketách SpaceX závislá, protože globální trh stále trpí nedostatkem spolehlivých nosičů s vyšší kapacitou.
Pro zákazníky by tak mohl vzniknout problém s rezervací startů, delší čekací doby a tlak na růst cen. Zároveň by se mohla otevřít příležitost konkurenčním provozovatelům raket, kteří by dokázali nabídnout alternativní kapacitu. SpaceX však zřejmě věří, že Starship bude připraven včas a díky své kapacitě a opakovanému použití dokáže Falcon 9 nahradit bez výraznějšího narušení trhu.
Strategie je odvážná především proto, že Falcon 9 představuje prověřený a mimořádně úspěšný produkt, zatímco Starship zatím zůstává ve fázi vývoje. SpaceX se tak dobrovolně připravuje na postupný útlum jednoho ze svých nejspolehlivějších zdrojů příjmů ještě předtím, než je jeho nástupce plně funkční.
Akcie SpaceX zůstávají pod tlakem
Zpoždění programu Starship přispěla také k oslabení akcií SpaceX po nedávném vstupu společnosti na burzu. Akcie ve čtvrtek posílily o 2,6 % na 118,24 USD, stále se však obchodují výrazně pod emisní cenou 135 USD a za poslední měsíc ztrácejí přibližně 24 %.
Investoři nyní sledují především to, zda bude SpaceX schopna urychlit testování Starshipu a přiblížit se pravidelnému komerčnímu provozu. Čím déle budou přetrvávat odklady, tím větší bude riziko, že firma omezí nabídku Falconu příliš brzy a vytvoří mezeru ve vlastních startovních kapacitách.
Na druhé straně by úspěšné zavedení Starshipu mohlo výrazně snížit náklady na jednotlivé mise a otevřít nové trhy, které jsou dnes kvůli ceně nebo technickým omezením nedostupné. Právě tento potenciál vysvětluje, proč je SpaceX ochotna podstoupit tak výrazné provozní a finanční riziko.
Co vývoj znamená pro investory
SpaceX se nachází v přechodové fázi, ve které musí současně chránit výnosy z Falconu 9 a investovat obrovské částky do Starshipu. Krátkodobě může strategii doprovázet vyšší volatilita akcií, obavy z kapitálových výdajů a nejistota kolem termínu uvedení nové rakety do provozu.
Klíčovým milníkem bude schopnost Starshipu úspěšně dokončit sérii testů, prokázat opakovanou použitelnost a získat potřebná regulatorní povolení. Pokud se to podaří, SpaceX může upevnit svou dominanci na trhu a výrazně rozšířit ekonomické možnosti kosmických letů. Další technické problémy by však mohly zvýšit tlak na akcie a přinutit firmu prodloužit životnost programu Falcon.
Graf SpaceX (SPCX.US, H1)
Zdroj: xStation5
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