🚨Liberty Energy padá o 22 % navzdory rekordním tržbám: trh trestá masivní růst investic 📉

- Liberty Energy překonala očekávání analytiků v tržbách i zisku za 2Q 2026
- Přesto akcie propadly o 22 % kvůli výraznému navýšení plánovaných kapitálových výdajů
- Společnost zvýšila investice na přibližně 1,5 mld. USD, především do energetické infrastruktury pro datová centra
- Liberty s PowerBridge buduje projekt datových center v Texasu s cílovým výkonem až 3 GW
- Investoři se obávají, že vyšší investice krátkodobě zatíží ziskovost a cash flow
- Liberty Energy překonala očekávání analytiků v tržbách i zisku za 2Q 2026
- Přesto akcie propadly o 22 % kvůli výraznému navýšení plánovaných kapitálových výdajů
- Společnost zvýšila investice na přibližně 1,5 mld. USD, především do energetické infrastruktury pro datová centra
- Liberty s PowerBridge buduje projekt datových center v Texasu s cílovým výkonem až 3 GW
- Investoři se obávají, že vyšší investice krátkodobě zatíží ziskovost a cash flow
Liberty Energy, americká společnost poskytující dokončovací služby pro ropný a plynárenský průmysl, zažila ve čtvrtek jeden z nejvýraznějších jednodenních propadů ve své historii. Akcie klesly o 22 %, přestože společnost vykázala lepší výsledky za druhé čtvrtletí 2026, než očekávali analytici. Příčinou výprodeje přitom nebyly samotné výsledky, ale výrazná revize investičního plánu.
Graf: Vývoj ceny akcií společnosti Liberty Energy (LBRT.US, H1)
Zdroj: xStation5
Liberty Energy vykázala tržby ve výši 1,19 miliardy dolarů, čistý zisk 43,1 milionu dolarů (0,26 USD na akcii) a upravenou EBITDA ve výši 151,1 milionu dolarů. Tržby překonaly konsenzus analytiků o 7,9 %, přičemž odhad trhu činil 1,1 miliardy dolarů. Přesto trh zareagoval prudkým výprodejem. Společnost totiž oznámila téměř 50% zvýšení kapitálových výdajů pro rok 2026, přičemž nový odhad činí přibližně 1,5 miliardy dolarů, primárně na nákup energetických zařízení s dlouhou dodací lhůtou. Analytici vyjádřili obavy z možného dopadu na ziskovost v souvislosti s rostoucími náklady v divizi Liberty Power Innovations (LPI).
Výrazný nárůst výdajů přímo souvisí se strategickým posunem společnosti směrem k napájení datových center. Liberty Energy uzavřela společný podnik se společností PowerBridge za účelem rozvoje plánovaného datového centra o výkonu 2 GW v západním Texasu. První fáze projektu má zahrnovat více než 300 MW výrobní kapacity, přičemž první dodávka elektřiny se očekává ve čtvrtém čtvrtletí roku 2027. Společnost si klade za cíl dosáhnout celkového výkonu 3 GW s dlouhodobým výnosem 17 až 18 %, přičemž celkové kapitálové výdaje pro rok 2026 by měly dosáhnout přibližně 1,5 miliardy dolarů.
Vedení společnosti uvedlo, že vyšší výdaje jsou určeny především na energetická zařízení s dlouhou dodací lhůtou, přičemž projektové financování by mělo být do značné míry bez regresu vůči mateřské společnosti. Generální ředitel Ron Gusek zdůraznil strategický záměr: „Vzhledem k tomu, že se dostupnost energie stává rozhodujícím faktorem při rozvoji datových center, potřebují zákazníci integrovaná řešení. Společně s PowerBridge pomáháme zákazníkům zajistit spolehlivou energii rychleji a efektivněji, což podporuje rostoucí rozvoj AI a digitální infrastruktury.“
Reakce trhu odráží napětí mezi krátkodobou finanční disciplínou a dlouhodobou transformační ambicí. Nedávný pokles akcií navzdory pozitivním výsledkům poukazuje na opatrný postoj investorů vůči zvýšeným kapitálovým výdajům. Společnost disponuje hotovostí ve výši 555 milionů dolarů a celkovou likviditou přibližně 1 miliardy dolarů, což jí poskytuje určitý manévrovací prostor. Akcie se po skončení obchodního dne ustálily na hodnotě 19,5 USD.
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