Shrnutí trhů: Evropské akcie se na konci týdne pokouší o odraz💡

Hlavní evropské indexy dnes rostou po včerejší největší jednodenní ztrátě za poslední dva týdny, přičemž investoři hledají oporu v solidních firemních výsledcích a snaží se odhadnout dopad vyšších cen ropy na měnovou politiku. Panevropský STOXX 600 roste přibližně o 0,5 % na 642,62 bodu, německý DAX přidává poté, co SAP vyskočil o více než 6 % díky růstu nevyřízených cloudových zakázek, který překonal výhled analytiků. Britský FTSE 100 zpevňuje o 0,3 % na 10 674,68 bodu, podporován finančním sektorem po zprávě, že HSBC prodává svůj singapurský pojišťovací byznys za 2,1 mld. USD.
Hlavním faktorem pohánějícím trh zůstává eskalace napětí na Blízkém východě – prezident Trump pohrozil Íránu a Húthíům „vážným vojenským trestem" za jejich útoky na dva saúdské tankery v Rudém moři, což vyvolává obavy o narušení dodávek energie. Navzdory této rétorice ropa Brent paradoxně ztrácí na hodnotě po předchozím prudkém vzestupu nad 95 USD za barel, neboť investoři částečně realizují zisky po tak silném pohybu. Dolar zůstává pod tlakem – dolarový index mírně oslabuje, euro a libra vůči němu posilují, přestože jen stále míří k největšímu týdennímu propadu od května a obchoduje se na 40letých minimech kvůli strukturální slabosti politiky BOJ.
Na burzách si nejlépe vede technologický sektor (největší kladný příspěvek k indexu, +1,65 %), dále finance a průmysl (oba +1,30 %), zatímco energetický sektor index výrazně táhne dolů (-0,87 %) spolu se slabším sektorem komunikací a spotřebního zboží vyšší třídy. Zdroj: XTB
Firemní zprávy
- SAP (+6,33 %) je jednoznačným lídrem seance poté, co německý softwarový gigant vykázal růst nevyřízených cloudových zakázek překonávající očekávání analytiků, a táhne celý německý index DAX vzhůru.
- HSBC (+1,2 %) roste po oznámení prodeje singapurského byznysu životního pojištění společnosti Allianz za 2,7 mld. singapurských dolarů (2,1 mld. USD), což odpovídá strategii banky soustředit se na klíčovou bankovní činnost v Asii.
- 3i Group (+3,1 %) se dostala na čelo FTSE 100 poté, co UBS zvýšila cílovou cenu pro tuto investiční společnost z 2 900 na 3 200 pencí.
- Energetický sektor trh zatěžuje – britské BP (-1,6 %) a Shell (-0,9 %) ztrácejí navzdory vysokým cenám ropy, stejně jako finský Neste (-10 %) po slabých čtvrtletních výsledcích, zatímco švédský Securitas klesá o 11 % po zklamání v provozním zisku.
- Adidas a Puma ztrácejí 5,2 %, resp. 1,2 % poté, co konkurent Deckers Outdoor (značky Hoka a UGG) zveřejnil výhled EPS slabší, než trh očekával.
Společnost dne:
Volkswagen stahuje výhled růstu tržeb na rok 2026 po poklesu provozního zisku o 9,5 % ve druhém čtvrtletí, přičemž generální ředitel Oliver Blume prosazuje radikální restrukturalizaci zahrnující 100 tisíc pracovních míst. Volkswagen prochází jednou z nejdramatičtějších restrukturalizací ve své historii a páteční výsledky za Q2 2026 potvrzují narůstající problémy německého koncernu.
Slabé finanční výsledky
Provozní zisk skupiny klesl meziročně o 9,5 % na 3,5 mld. eur (3,98 mld. USD) ve druhém čtvrtletí, přestože tržby dosáhly 82,4 mld. eur a překonaly výhled analytiků. Provozní marže se ustálila na 4,2 % a společnost si ponechala celoroční cíl v rozmezí 4,0–5,5 %, což by nicméně představovalo zlepšení oproti pouhým 2,8 % vykázaným v minulém roce. Koncern stáhl dřívější výhled růstu tržeb na rok 2026 a nahradil jej očekáváním poklesu prodejů až o 3 %, přičemž akcie společnosti po oznámení ztrácely až 3,3 %.
Radikální restrukturalizace
Generální ředitel Oliver Blume prosazuje „nejkomplexnější přestavbu v historii společnosti", která zahrnuje potenciální snížení až o 100 tisíc pracovních míst a zmenšení modelového portfolia na polovinu. Tento program se překrývá s dřívějším plánem redukce 50 tisíc pozic do roku 2030 (z nichž 37 tisíc již bylo realizováno prostřednictvím dobrovolných odchodů a předčasných odchodů do důchodu), přičemž dozorčí rada již zamítla návrh na uzavření čtyř továren v Německu. Blume argumentuje tím, že jelikož polovina celkových nákladů tvoří mzdové náklady, by teoretický výpočet bez změny úrovně mezd vyžadoval zrušení přibližně 50 tisíc dalších pracovních míst po celém světě.
Tlak z Číny a geopolitiky
Hlavním zdrojem problémů je prudký pokles prodejů v Číně – o více než třetinu za poslední tři měsíce ve srovnání se stejným obdobím loňského roku – v důsledku expanze čínských výrobců elektromobilů, kteří nabízejí levnější a technologicky vyspělejší vozidla. Blume otevřeně hovoří o existenční hrozbě pro společnost a poukazuje na to, že „Evropa čelí obrovskému ekonomickému a geopolitickému tlaku" a automobilový průmysl tyto výzvy pociťuje „jako pod lupou". V reakci na to VW zvažuje dokonce výrobu modelů navržených pro čínský trh na evropských linkách a sdílení výrobních kapacit s čínskými partnery, ačkoli analytici varují, že jde o rizikovou strategii. Společnost zároveň zaznamenala určité oživení v Severní Americe a uvádění cenově dostupných elektrických modelů značek VW, Škoda a Cupra podporuje objednávky v Evropě.
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