Čína blokuje dohodu Meta o Manus za 2 miliardy USD a nutí firmu akvizici zrušit

Čína nařídila společnosti Meta Platforms zrušit její akvizici AI startupu Manus v hodnotě přibližně 2 miliard USD, čímž zablokovala jednu z nejviditelnějších přeshraničních AI transakcí posledního roku. Podle Reuters uvedla čínská National Development and Reform Commission (NDRC) jako důvod obavy o národní bezpečnost, přičemž čínské kořeny Manus zřejmě udržely transakci v dosahu Pekingu i po přesunu firmy do Singapuru. Akcie Meta byly 27. dubna téměř beze změny, což naznačuje, že trh zatím vnímá bezprostřední finanční dopad rozhodnutí jako omezený.
Co Peking zablokoval
Meta se v prosinci dohodla na převzetí Manus, singapurské společnosti s čínskými kořeny, která vyvíjí obecné AI agenty schopné zvládat vícefázové úkoly. Reuters už dříve uvedl, že hodnota transakce činila 2 miliardy USD, ačkoli Meta tehdy finanční podmínky nezveřejnila. Manus přesunul operace do Singapuru po investičním kole ve výši 75 milionů USD vedeném americkými investory, čínští regulátoři však transakci přesto přezkoumali a v březnu zakázali spoluzakladatelům firmy opustit Čínu.
Nejnovější rozhodnutí nyní obě strany nutí akvizici stáhnout. Podle AP Meta tvrdila, že dohoda byla v souladu s příslušnými zákony a že Manus ukončí své aktivity v Číně, čínské úřady však přesto zasáhly, což ukazuje na širší výklad jurisdikce nad AI technologiemi a zakladateli s čínským původem.
Proč je to důležité
Rozhodnutí je dalším signálem, že AI se stala klíčovou otázkou národní bezpečnosti v technologické rivalitě mezi USA a Čínou. Reuters minulý týden uvedl, že Čína připravuje přísnější omezení pro americký kapitál směřující do předních čínských technologických a AI firem bez předchozího souhlasu vlády, a případ Meta-Manus nyní ukazuje, jak tvrdě může Peking tento přístup prosazovat.
Pro Metu tato komplikace znamená ztrátu možné zkratky k pokročilým AI agentům, tedy oblasti, kde se velké technologické firmy předhánějí v přidávání autonomnějších schopností do spotřebitelských i firemních produktů. Trhy nyní budou sledovat, zda Meta rozhodnutí napadne, zda Manus zůstane nezávislý a zda tvrdší postoj Číny nezačne brzdit další americké investice a akvizice v čínské AI.
