🌍 Čína hledá více ropy z USA, zatímco OPEC+ řeší krizi v Hormuzu 🛢️

- OPEC+ chce do konce září dokončit návrat části dříve pozastavené produkce v objemu 1,65 milionu barelů denně.
- Reálné zvýšení dodávek brzdí válka a omezení exportu přes Hormuzský průliv.
- Saúdská produkce klesla na 6,3 milionu barelů denně, nejníže od roku 1990.
- Čína zvažuje vyšší nákupy americké ropy, aby snížila závislost na dodávkách přes Perský záliv.
Klíčové státy OPEC+ chtějí v příštích měsících pokračovat v postupném navyšování těžebních kvót a do konce září dokončit návrat části produkce, která byla dříve pozastavena. Skupina už formálně schválila obnovení přibližně dvou třetin z dřívějšího omezení ve výši 1,65 milionu barelů denně a nyní plánuje doplnit poslední část ve třech dalších měsíčních krocích. Pro trh je však zásadní, že tyto kroky mohou být z velké části pouze symbolické, protože válka v regionu Perského zálivu a blokace vývozu přes Hormuzský průliv brání několika velkým producentům skutečně dodat slíbené objemy na trh. OPEC+ vedený Saúdskou Arábií a Ruskem tak sice vysílá signál, že je připraven produkci papírově navyšovat, ale fyzická dostupnost ropy zůstává výrazně omezená.
Napětí na trhu s ropou se prudce zvýšilo poté, co konflikt mezi americko-izraelskou aliancí a Íránem narušil exporty z Perského zálivu. Výpadek dodávek už podle dostupných odhadů vytvořil kumulativní mezeru přes 1 miliardu barelů a zásoby ropy ve světě klesají mimořádně rychlým tempem. To se promítá do růstu cen pohonných hmot a zvyšuje obavy z dopadu na globální ekonomiku. Vyšší ceny energií totiž mohou zhoršit inflaci, oslabit spotřebu domácností a zvýšit riziko zpomalení hospodářského růstu. Situaci komplikuje i fakt, že ještě před vypuknutím konfliktu se osm klíčových členů OPEC+ nacházelo v procesu obnovy těžby, která byla dříve omezena kvůli přebytku nabídky na trhu.
Další komplikací je odchod Spojených arabských emirátů z OPEC po desetiletích členství. Abu Dhabi se dlouhodobě dostávalo do napětí se Saúdskou Arábií kvůli limitům, které kartel ukládá jednotlivým zemím na objem těžby. Odchod SAE sice nezastavil zbývající členy ve schválení dalšího navýšení kvót o 188 000 barelů denně pro červen, ale mění vnitřní rovnováhu skupiny a zvyšuje otázky ohledně budoucí soudržnosti aliance. Po vyjmutí SAE se z původního omezení teoreticky odečítá zhruba 144 000 barelů denně, což ukazuje, že celková čísla OPEC+ budou čím dál více ovlivňována nejen tržními faktory, ale také politickými a strategickými rozhodnutími jednotlivých členů.
Současná válka přitom výrazně omezuje schopnost OPEC+ skutečně naplnit dříve schválené produkční cíle. Saúdská Arábie oznámila, že její produkce v dubnu klesla na pouhých 6,3 milionu barelů denně, což je nejnižší úroveň od roku 1990. Výrazné ztráty hlásí také Kuvajt, jehož těžba se propadla jen na čtvrtinu předválečných hodnot, a problémy se dotýkají i Iráku a Spojených arabských emirátů. V praxi to znamená, že zatímco OPEC+ může dál oznamovat navyšování kvót, trh bude rozhodovat především podle toho, kolik barelů se skutečně dostane k odběratelům. Pokud zůstane Hormuzský průliv omezený, papírové navýšení produkce samo o sobě nedokáže rychle stabilizovat ceny.
Paralelně s tím pokračuje i dlouhodobá snaha OPEC+ přenastavit systém kvót na realističtějším základě. Skupina pracuje na přezkumu maximální produkční kapacity jednotlivých členů, který má sloužit jako podklad pro přesnější nastavení těžebních limitů od roku 2027. Tento proces je důležitý zejména proto, že některé země mají historicky vyšší kvóty, než kolik jsou skutečně schopny těžit, zatímco jiné státy naopak usilují o větší prostor pro růst. Přesnější nastavení kapacit by mohlo v budoucnu snížit napětí uvnitř aliance, ale zároveň může otevřít nové spory o vliv, tržní podíl a rozdělení produkčních práv.
Do ropné rovnice vstupuje také Čína, která je největším světovým dovozcem ropy a plynu. Podle americké strany čínský prezident Si Ťin-pching při jednání s Donaldem Trumpem v Pekingu vyjádřil nesouhlas s úvahami o zpoplatnění plavby přes Hormuzský průliv a zároveň projevil zájem nakupovat více americké ropy. Pro Čínu by to znamenalo snahu snížit závislost na energetických tocích přes citlivou oblast Perského zálivu. Spojené státy jsou největším producentem ropy i zemního plynu, ale obchod mezi oběma zeměmi byl v posledním období omezen kvůli clům a odvetným opatřením. Pokud by se čínsko-americké energetické vztahy znovu otevřely, mohlo by to změnit obchodní toky a částečně zmírnit čínskou závislost na Blízkém východě.
Z investičního pohledu zůstává ropný trh mimořádně citlivý na geopolitické zprávy. OPEC+ se snaží ukázat, že má plán pro postupné navyšování nabídky, ale realita je nyní určována hlavně konfliktem, omezenými exporty a rychlým čerpáním globálních zásob. Pokud se situace v Hormuzu nezlepší, ceny ropy a pohonných hmot mohou zůstat zvýšené i přes formální růst kvót. Naopak jakýkoli náznak uvolnění průlivu, obnovení exportů nebo větší role amerických dodávek do Číny by mohl přinést úlevu a snížit tlak na energetický trh.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena ropy WTI se obchoduje kolem úrovně 100,72 USD a pohybuje se těsně nad klíčovými klouzavými průměry. EMA 50 se nachází na hodnotě 99,56 USD a SMA 100 na úrovni 99,06 USD. Cena se po předchozím propadu do oblasti kolem 90 USD dokázala stabilizovat, následně se vrátila nad oba průměry a nyní testuje oblast poblíž psychologické hranice 100 USD. Aktuální pohyb nad klouzavými průměry naznačuje, že kupci mají stále mírnou převahu, ale trh zatím nedokázal potvrdit silnější pokračování růstu. Nejbližší rezistence se nachází kolem 103,20 USD, kde cena v posledních dnech opakovaně narážela na prodejní tlak. Její překonání by mohlo otevřít prostor k růstu směrem k oblasti 110 USD, kde leží předchozí výrazné maximum.
Zdroj: xStation5
