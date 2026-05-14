Trump a Si jednají, Peking tlačí na Washington přes americké hovězí 🐂

- Čína nejprve obnovila a poté znovu zastavila licence pro více než 400 amerických hovězích závodů.
- Dotčená zařízení představovala přibližně 65 % dříve registrovaných amerických exportérů.
- Americký vývoz hovězího do Číny klesl z vrcholu 1,7 miliardy USD na zhruba 500 milionů USD.
- Peking může tuto otázku využívat jako silnou vyjednávací kartu v obchodních jednáních s Washingtonem.
Čínské celní úřady ve čtvrtek nejprve obnovily vývozní licence pro stovky amerických závodů zpracovávajících hovězí maso, aby je následně během několika hodin opět označily jako neplatné. Tento nečekaný obrat přišel v době summitu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Pekingu, kde se otázka zemědělského obchodu stala jedním z citlivých témat vzájemných jednání.
Více než 400 amerických závodů v posledním roce přišlo o možnost vyvážet hovězí maso do Číny poté, co jim vypršela registrace udělená v období mezi březnem 2020 a dubnem 2021. Tyto závody představovaly přibližně 65 % dříve registrovaných amerických zařízení, což z celé záležitosti činí významný problém pro americký masný průmysl. Kdyby byly licence skutečně obnoveny, šlo by o důležité vítězství pro americké producenty hovězího, kteří v posledních letech čelí poklesu exportu na čínský trh.
Zmatek kolem registrací však ukazuje, že Peking může tuto oblast využívat jako nástroj vyjednávacího tlaku. Stav některých závodů se na webu čínských celních úřadů nejprve změnil na „platný“, později se ale znovu vrátil na „vypršelý“. Čínská strana změnu okamžitě nevysvětlila a zástupci tamních společností z odvětví hovězího masa se k situaci odmítali veřejně vyjadřovat, což pouze podtrhuje citlivost celého tématu.
Podle analytiků může jít o promyšlený signál směrem k Washingtonu. Americké hovězí je pro Čínu vhodnou vyjednávací kartou, protože dokáže vyslat výrazný politický vzkaz, aniž by Peking podstupoval zásadní domácí riziko. Čína má možnost odebírat hovězí maso i z jiných zemí, zatímco pro Spojené státy představuje čínský trh důležitý exportní prostor, jehož ztráta citelně dopadá na producenty i velké zpracovatele.
Do celé situace vstupují také velké americké potravinářské společnosti. Mezi firmami, jejichž závody se objevily mezi obnovenými registracemi, byly například Cargill a Tyson Foods. Přítomnost šéfa Cargillu Briana Sikese v delegaci doprovázející Donalda Trumpa ukazuje, že americký byznys přikládá této otázce vysokou důležitost. Obnovení licencí by mohlo pomoci zlepšit exportní vyhlídky odvětví, které bylo v posledních letech jednou z obětí obchodního napětí mezi USA a Čínou.
Zdroj: Reuters
Americký export hovězího do Číny výrazně oslabil. Z vrcholu kolem 1,7 miliardy USD v roce 2022 klesl v loňském roce přibližně na 500 milionů USD. To ukazuje, jak dramaticky se změnily obchodní podmínky a jak citelný dopad může mít regulatorní nejistota na konkrétní odvětví. Pro americké farmáře a zpracovatele masa tak nejde pouze o technickou otázku licencí, ale o klíčový problém přístupu na jeden z největších spotřebitelských trhů světa.
Z investičního pohledu situace naznačuje, že obchodní vztahy mezi USA a Čínou zůstávají vysoce nepředvídatelné. Jakékoli zlepšení přístupu amerického hovězího na čínský trh by mohlo podpořit sentiment kolem velkých producentů a zpracovatelů masa. Naopak pokračující nejistota by mohla dále brzdit exportní oživení a zvyšovat tlak na společnosti závislé na mezinárodním obchodu se zemědělskými komoditami.
