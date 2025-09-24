Čína nakupuje rekordní objemy argentinské sóji, americké exporty trpí

Čínští dovozci v posledních dnech urychlili nákupy sójových bobů z Argentiny, a to poté, co Buenos Aires dočasně zrušilo vývozní daně, čímž se argentinská produkce stala cenově atraktivní. Podle obchodníků Čína během několika dnů objednala již 20 lodních zásilek, což odpovídá přibližně 1,3 milionu tun sóji.
Tyto nákupy přicházejí v období, kdy američtí farmáři sklízí rekordní úrodu, avšak čínští dovozci ji ignorují kvůli obchodní válce s USA a vysokým celním sazbám. "Čína si vystačí bez amerických bobů," uvedl jeden z obchodníků, jehož firma se podílí na dodávkách do Číny. Většina zásilek je určena k expedici v listopadu, přičemž zhruba 20 % připadá na budoucí sklizeň v Argentině, která začne v dubnu příštího roku. Kontraktované dodávky zahrnují směs staré a nové sklizně, přičemž jsou obchodovány za prémiovou cenu přibližně 2 USD za bušl nad listopadový kontrakt CBOT.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Argentinská vláda oznámila, že pozastavení vývozní daně bude platné do konce října nebo do vyčerpání limitu 7 miliard USD v deklarovaných exportech. Tento krok snížil čínské futures na sójový šrot a dále zvýšil rozdíl v konkurenceschopnosti vůči americkému exportu.
Podle analytika Wang Wenshena z Sublime China Information jsou čínské marže z drcení argentinské sóji aktuálně velmi atraktivní, pohybují se kolem 200 juanů (28 USD) na tunu, což dále podporuje dovoz. Čína navíc dosud neobjednala žádné sójové boby z nové americké sklizně, což je v tomto období nezvyklé.
Rozhodnutí Argentiny zrušit vývozní daň otevřelo okno příležitosti pro rychlý export do Číny, která se snaží minimalizovat závislost na americké sóje v kontextu přetrvávajících obchodních napětí. Pokud nákupy budou pokračovat stávajícím tempem, může to výrazně narušit tradiční dominanci USA v čínském dovozním kalendáři, a zároveň tlumit ceny sóji na globálním trhu.
Graf SOYBEAN (D1)
Cena sójových bobů se aktuálně pohybuje na úrovni 1 025,67 USD, přičemž technický vývoj zůstává bez jasného trendu. Trh se po dlouhodobém klesajícím pohybu v první polovině roku 2024 konsoliduje v úzkém pásmu mezi 1 000–1 050 USD. Krátkodobé klouzavé průměry EMA 50 (1 033,75 USD) a SMA 100 (1 036,06 USD) jsou aktuálně velmi blízko ceny a navzájem se proplétají, což potvrzuje neutrální technické nastavení a absenci dominantního směru. RSI se drží na hodnotě 46,7, což je mírně pod neutrální hranicí. Momentum tedy lehce oslabuje, ale stále neindikuje přeprodanost, ani překoupenost. Objem obchodů zůstává stabilní, bez výraznějších výkyvů, což odráží opatrnost trhu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.