Čína, Saudi Aramco a ropa - co dál?

Jedním z nejvýraznějších vývojů posledních měsíců je, jak úplně se rozešly sentiment a očekávání - což je jasně vidět na rozdílu mezi analytiky komoditních trhů a analytiky akciových trhů. Komoditní analytici bijí na poplach a varují před katastrofou plynoucí ze ztráty přibližně 20 % globálních dodávek ropy a paliv. Zároveň akcioví analytici vysvětlují další revize odhadů EPS směrem vzhůru. Kdo má pravdu?
US500 vs OIL (W1)
Zdroj: xStation5
Zatím lze stále pozorovat podivný pat - indexy i ceny akcií vytvářejí nová maxima, přestože ceny ropy jsou výrazně nad úrovněmi, které se ještě před několika měsíci očekávaly. Saudi Aramco je největší energetická společnost na světě, která kontroluje odvětví postavené na těžbě ropy v Saúdské Arábii. CEO společnosti situaci na trhu okomentoval.
CEO používá silná slova. Podle Amina Nassera se trh nachází v období hluboké nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Odhaduje, že i kdyby se Hormuzský průliv znovu otevřel už zítra, trh by potřeboval přibližně rok na návrat k normálu. Prezident společnosti hovoří o ztrátě jedné miliardy barelů dodávek ropy a upozorňuje, že rozsah krize je bezprecedentní.
Zároveň je těžké říct, že současná situace společnosti neprospívá. Saúdská Arábie vybudovala silný ropovod „East–West“ přes Arabskou poušť právě pro scénář, jaký se nyní odehrává. Výsledky společnosti zároveň ukazují, že růst cen ropy zvýšil čistý zisk v 1. čtvrtletí 2025 téměř o 25 %.
Co může být důvodem, proč ceny ropy na krizi takového rozsahu reagují spíše opatrně?
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
Jedním z faktorů, na které upozorňují analýzy Morgan Stanley i Bloombergu, jsou zásoby - zásoby ropy patří mezi nejdůležitější prvky.
Nejdůležitějším hráčem v tomto kontextu je Čína. Čína dovážela přibližně 25–35 % své ropy z Perského zálivu. Nejnovější data zároveň ukazují, že čínský dovoz ropy klesl z 12 milionů barelů na něco málo přes 8 milionů - tedy o více než 3 miliony barelů neboli přes 30 %. To není náhoda: Čína využila pokles cen ropy v roce 2025 k vybudování obrovských zásob ropy. Byly tyto zásoby vytvořeny právě pro takovou mimořádnou situaci?
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
To nelze říct - a v praxi na tom ani nezáleží. Fakticky to znamená, že už jen kvůli krokům Číny může dojít k výraznému zpoždění v tom, jak se omezená nabídka promítne do cen. Čína pohlcuje nedostatek i inflační tlaky - a má k tomu silnou motivaci. Čínský průmysl zůstává ve fázi zpomalení, zatímco udržení obchodu se Západem je pro Čínu nezbytné.
Vyšší domácí inflace by za současných okolností mohla pomoci snížit reálnou zátěž rostoucího dluhu a podpořit spotřebu i investice. Západ se mezitím vyhýbá recesi - takové, která by byla stejně bolestivá pro Čínu jako pro samotný Západ. Klíčové je pochopit, že toto zmrazení trhu přetrvá, dokud bude Čína de facto dotovat globální dezinflaci. To může být jedno z klíčových, a přitom zřídka zmiňovaných témat v souvislosti s nadcházejícím setkáním Trump–Si.
