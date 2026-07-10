📱Čínský vyzyvatel Samsungu? CXMT chce změnit pravidla hry na trhu s paměťovými čipy📈

- CXMT plánuje prostřednictvím IPO získat přibližně 4,3 miliardy dolarů na další expanzi
- Společnost se stala čtvrtým největším výrobcem paměťových čipů DRAM na světě
- Tržby firmy v prvním pololetí podle agentury Bloomberg meziročně vzrostly sedminásobně
- CXMT buduje vlastní polovodičový ekosystém od návrhu čipů až po jejich pokročilé pouzdření
- Největším rizikem nadále zůstávají americké sankce a další technologická omezení
- CXMT plánuje prostřednictvím IPO získat přibližně 4,3 miliardy dolarů na další expanzi
- Společnost se stala čtvrtým největším výrobcem paměťových čipů DRAM na světě
- Tržby firmy v prvním pololetí podle agentury Bloomberg meziročně vzrostly sedminásobně
- CXMT buduje vlastní polovodičový ekosystém od návrhu čipů až po jejich pokročilé pouzdření
- Největším rizikem nadále zůstávají americké sankce a další technologická omezení
Po letech, během nichž trhu s paměťovými čipy dominovaly společnosti Samsung, SK Hynix a Micron, se začíná objevovat nový hráč. Čínská společnost ChangXin Memory Technologies (CXMT) se připravuje na největší čínské IPO letošního roku, prostřednictvím kterého chce získat přibližně 4,3 miliardy dolarů. Nejde přitom jen o další vstup na burzu. Firma se stává symbolem snahy Číny vybudovat vlastní polovodičový průmysl a snížit závislost na zahraničních technologiích.
Načasování není náhodné. Paměťové čipy patří mezi nejdůležitější součásti moderních AI serverů a datových center. Prudký růst poptávky po umělé inteligenci proto podpořil celý sektor a vytvořil prostor i pro nové výrobce. CXMT podle agentury Bloomberg v prvním pololetí meziročně zvýšila tržby sedminásobně, což patří mezi nejrychlejší růsty v polovodičovém průmyslu.
Dnes je CXMT již čtvrtým největším výrobcem pamětí DRAM na světě. Přestože za lídry trhu stále zaostává, společnost plánuje pokračovat v rychlé expanzi. Do konce roku chce zvýšit výrobní kapacitu přibližně o 30 % na více než 300 tisíc waferů měsíčně a zároveň vybudovat vlastní dodavatelský řetězec od návrhu čipů až po jejich testování a pokročilé pouzdření. Právě kontrola celého výrobního procesu je jednou z hlavních priorit Pekingu ve snaze posílit technologickou soběstačnost země.
Růst společnosti je o to pozoruhodnější, že přichází navzdory rozsáhlým americkým exportním omezením. Ta čínským výrobcům výrazně zkomplikovala přístup k nejmodernějším litografickým zařízením potřebným pro výrobu špičkových čipů. CXMT proto podle agentury Bloomberg vsadila na kombinaci starších repasovaných zařízení, vlastního technologického vývoje a rostoucí sítě domácích dodavatelů. Významnou roli sehrála také podpora čínské vlády, která společnosti pomohla financovat vývoj i získat cenné technologické patenty.
Právě budování vlastního polovodičového ekosystému může být jedním z největších odkazů příběhu společnosti CXMT. Bloomberg identifikoval několik méně známých společností, které zajišťují návrh čipů, výrobu křemíkových jader, testování či pokročilé pouzdření. Jde o strategii, která připomíná postup společnosti Huawei po zavedení amerických sankcí – místo spoléhání se na zahraniční dodavatele vzniká stále komplexnější domácí výrobní řetězec.
Přesto zůstávají geopolitická rizika vysoká. Americké ministerstvo obrany zařadilo CXMT na seznam společností, které jsou podle Washingtonu napojeny na čínskou armádu, a USA zároveň připravují další omezení vývozu technologií do Číny. Firma tak bude muset pokračovat v technologickém rozvoji i bez přístupu k nejmodernějšímu zahraničnímu vybavení.
Pro investory je příběh společnosti CXMT důležitý především proto, že naznačuje postupnou změnu rovnováhy sil v polovodičovém průmyslu. Pokud se společnosti podaří udržet současné tempo růstu a úspěšně rozšířit výrobu, může v následujících letech zvýšit konkurenční tlak na zavedené výrobce paměťových čipů. Zároveň by šlo o další krok k tomu, aby se Čína stala výrazně méně závislou na zahraničních dodavatelích jedné z nejstrategičtějších technologií současnosti.
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