Čipový gigant čelí stávkové hrozbě 🚨

- Samsung čelí hrozbě 18denní stávky, která má začít 21. května.
- Odbory požadují větší transparentnost a reformu bonusového systému.
- Polovodiče tvořily v dubnu 37 % jihokorejského exportu, což zvyšuje význam celého sporu.
- JPMorgan odhaduje možný dopad na provozní zisk Samsungu až na 21 až 31 bilionů wonů.
- Samsung čelí hrozbě 18denní stávky, která má začít 21. května.
- Odbory požadují větší transparentnost a reformu bonusového systému.
- Polovodiče tvořily v dubnu 37 % jihokorejského exportu, což zvyšuje význam celého sporu.
- JPMorgan odhaduje možný dopad na provozní zisk Samsungu až na 21 až 31 bilionů wonů.
Samsung Electronics vyzval svůj jihokorejský odborový svaz k obnovení mzdových jednání poté, co zprostředkovaná jednání za účasti vládních institucí ztroskotala. Společnost zaslala odborům dopis s návrhem na pokračování rozhovorů, zatímco jihokorejská pracovní komise zároveň vyzvala obě strany k dalšímu kolu jednání. Cílem je zabránit plánované 18denní stávce, která by měla začít 21. května, pokud se nepodaří dosáhnout dohody.
Jádrem sporu nejsou pouze samotné mzdy, ale především systém bonusů. Odbory tvrdí, že mezi odměňováním zaměstnanců Samsungu a konkurenční společnosti SK Hynix existuje výrazný rozdíl, zejména v době, kdy čipový sektor těží z rostoucí poptávky po paměťových čipech a infrastruktuře pro umělou inteligenci. Zástupci odborů proto požadují větší transparentnost a institucionální změny v bonusovém systému, nikoli jen jednorázové úpravy platů.
Samsung uvedl, že i přes ukončení vládou zprostředkovaného procesu chce pokračovat v dialogu a usilovat o hladké vyřešení mzdových jednání pro rok 2026. Postoj odborů je však zatím tvrdý. Jejich zástupci naznačují, že bez jasného zakotvení pravidel a větší otevřenosti v odměňování nevidí důvod v rozhovorech pokračovat. To zvyšuje riziko, že se konflikt přesune z jednacích místností přímo do výroby.
Význam sporu přesahuje samotný Samsung. Jihokorejský ministr financí Koo Yun-cheol varoval, že stávce je nutné zabránit za každou cenu, protože by představovala významné riziko pro hospodářský růst, export i finanční trhy. Korejská ekonomika je stále více závislá na polovodičích, které v dubnu tvořily 37 % celkového exportu země, zatímco o rok dříve to bylo pouze 20 %. Jakékoli narušení výroby u největšího technologického hráče v zemi by tak mohlo mít širší makroekonomické dopady.
Obavy investorů posiluje také odhad JPMorgan, podle kterého by dopad případné stávky mohl být vyšší, než se původně čekalo. Banka upozornila, že širší účast zaměstnanců může výrazně zvýšit produkční rizika. Podle jejího odhadu by dopad na provozní zisk Samsungu mohl dosáhnout 21 až 31 bilionů wonů, tedy přibližně 14,1 až 20,8 miliardy USD, zatímco ztracené prodejní příležitosti by mohly činit asi 4,5 bilionu wonů.
Situaci dále komplikuje informace, že Samsung měl začít snižovat výrobu čipů ještě před možnou stávkou. Pokud se tato opatření potvrdí, může to znamenat, že firma už preventivně připravuje provoz na riziko výpadku pracovní síly. Pro trh s paměťovými čipy a polovodiči obecně by delší narušení výroby mohlo přinést tlak na dodávky, cenovou volatilitu a zvýšenou nervozitu mezi odběrateli.
Z investičního pohledu se Samsung nachází v citlivém období. Na jedné straně těží z obnovy čipového cyklu, rostoucí poptávky po AI infrastruktuře a silného exportního prostředí. Na straně druhé však čelí rostoucím nárokům zaměstnanců, kteří chtějí větší podíl na ziscích generovaných polovodičovým boomem. Výsledek jednání tak může být důležitý nejen pro krátkodobý vývoj akcií Samsungu, ale i pro náladu v celém jihokorejském technologickém sektoru.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Honda kvůli elektromobilům vykázala historickou ztrátu 📉
Konec windfall daně pomáhá k růstu čisté ziskovosti ČEZ 💰
Trump a Si jednají, Peking tlačí na Washington přes americké hovězí 🐂
Foxconn těží z AI horečky 🚀🤖
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.