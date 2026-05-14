Honda kvůli elektromobilům vykázala historickou ztrátu 📉

- Honda vykázala první roční ztrátu za téměř 70 let kvůli nákladům na restrukturalizaci EV byznysu.
- Automobilka ruší cíl, aby elektromobily tvořily 20 % prodejů v roce 2030, i plán plného přechodu na EV a palivové články do roku 2040.
- Společnost pozastavila kanadský EV projekt za 11 miliard USD.
- Motocyklová divize zůstává hlavní oporou a má cílit na rekordní prodeje 22,8 milionu kusů.
Japonská automobilka Honda Motor oznámila první roční ztrátu za téměř 70 let od svého vstupu na burzu v roce 1957. Hlavním důvodem byly masivní náklady spojené s restrukturalizací elektromobilové divize, které přesáhly 9 miliard USD. Výsledek ukazuje, jak náročný může být přechod k elektromobilitě pro tradiční automobilky, pokud se vysoké investice střetnou se slabší než očekávanou poptávkou.
Společnost zároveň zásadně přehodnotila své dlouhodobé cíle v oblasti elektromobility. Generální ředitel Toshihiro Mibe oznámil, že Honda ruší plán, podle kterého měly elektromobily tvořit 20 % nových prodejů v roce 2030. Firma zároveň opouští dřívější cíl plného přechodu na elektromobily nebo vozidla s palivovými články do roku 2040. Tento krok potvrzuje, že automobilka už nechce pokračovat v agresivní EV strategii za každou cenu.
Dalším výrazným signálem je pozastavení kanadského EV projektu za 11 miliard USD, který měl zahrnovat výrobu elektromobilů a baterií. Šlo by o největší investici Hondy v Kanadě, ale společnost ji nyní odkládá na neurčito. Tento krok naznačuje opatrnější přístup k navyšování výrobních kapacit v době, kdy se globální trh s elektromobily vyvíjí nerovnoměrně a spotřebitelé v některých regionech dávají přednost hybridům nebo vozům se spalovacími motory.
Finanční dopad byl pro Hondu mimořádně silný. Provozní ztráta za rok končící v březnu dosáhla 414,3 miliardy jenů, zatímco analytici očekávali ztrátu kolem 315,6 miliardy jenů. O rok dříve přitom společnost vykázala provozní zisk 1,2 bilionu jenů. Celkové ztráty spojené s elektromobily dosáhly za daný fiskální rok 1,45 bilionu jenů a firma očekává další náklady ve výši 500 miliard jenů v novém roce.
Přesto akcie Hondy po zveřejnění výsledků posílily. Investory uklidnilo, že firma nesnížila dividendu a zároveň slíbila minimálně 800 miliard jenů na návrat kapitálu akcionářům během tří let. Roční dividenda má zůstat na úrovni 70 jenů na akcii. Tento krok ukazuje, že Honda se snaží udržet důvěru trhu i v období, kdy její automobilová divize čelí výrazným problémům.
Klíčovou oporou společnosti zůstává motocyklový byznys. Honda uvedla, že její divize motocyklů dosáhla rekordního objemu prodejů i provozního zisku, a to zejména díky silné poptávce v Indii a Brazílii. Firma plánuje rozšiřovat výrobní kapacity v Indii a cílí na rekordní prodeje 22,8 milionu motocyklů. Právě tato část podnikání pomáhá kompenzovat slabší výsledky automobilové divize a náklady spojené s elektromobily.
Výhled však zůstává opatrný. Honda očekává návrat k zisku, konkrétně na úrovni 500 miliard jenů, a to díky snižování nákladů a pokračující síle motocyklového segmentu. Zároveň ale upozorňuje na tlak ze strany rostoucích cen materiálů, včetně dopadů konfliktu na Blízkém východě, který by mohl snížit provozní zisk v aktuálním fiskálním roce o 313 miliard jenů.
Z investičního pohledu je výsledek Hondy varováním, že přechod k elektromobilitě nebude pro tradiční automobilky lineární ani levný. Firma sice zůstává silná díky motocyklům a návratům kapitálu akcionářům, ale její automobilová strategie bude muset být výrazně efektivnější. Klíčové bude, zda se Hondě podaří omezit ztráty v EV segmentu, zlepšit konkurenceschopnost v Číně a zároveň udržet ziskovost hlavních částí podnikání.
