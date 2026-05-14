Foxconn těží z AI horečky 🚀🤖

- Foxconn vykázal čistý zisk 49,9 miliardy TWD, čímž překonal očekávání analytiků.
- Hlavním tahounem výsledků zůstává silná poptávka po AI serverech využívaných mimo jiné v ekosystému Nvidie.
- Firma postupně snižuje závislost na výrobě zařízení pro Apple a posiluje roli v oblasti AI hardwaru.
- Klíčovým rizikem zůstávají vyšší náklady, geopolitické napětí a případné zpomalení investic do datových center.
Tchajwanská společnost Hon Hai Precision Industry, známější jako Foxconn, oznámila za první čtvrtletí silnější než očekávaný růst zisku. Čistý zisk za období končící v březnu dosáhl 49,9 miliardy TWD, tedy přibližně 1,6 miliardy USD, zatímco analytici očekávali výsledek kolem 48,4 miliardy TWD. Firma tak potvrdila, že poptávka po infrastruktuře pro umělou inteligenci zůstává velmi silná a nadále podporuje hospodaření klíčových dodavatelů v technologickém řetězci.
Hlavním motorem růstu jsou především AI servery, které Foxconn vyrábí mimo jiné pro systémy využívající akcelerátory společnosti Nvidia. Právě tato oblast se v posledních čtvrtletích stala jedním z nejdůležitějších zdrojů růstu, protože velké technologické firmy pokračují v masivních investicích do datových center a výpočetní infrastruktury. Foxconn tak už není vnímán pouze jako hlavní montážní partner Applu, ale stále více také jako významný hráč v oblasti AI hardwaru.
Růst zisku je důležitý i proto, že firma zároveň čelí tlaku vyšších nákladů a nejistotě v dodavatelských řetězcích. Společnost už dříve upozornila na zvýšená rizika spojená s napětím na Blízkém východě, které může ovlivňovat logistiku a dostupnost komponentů. Vedle toho se do nákladů některých technologických výrobců promítají také vyšší ceny paměťových čipů, což může snižovat marže v celém odvětví. Foxconnu se však zatím daří tyto tlaky kompenzovat právě silnou poptávkou po serverových řešeních pro umělou inteligenci.
Významným faktorem zůstává i vztah Foxconnu k Applu. Společnost nadále generuje značnou část tržeb z montáže iPhonů a MacBooků, což jí poskytuje stabilní základnu mimo segment AI. Zároveň ale právě rostoucí serverová divize snižuje závislost firmy na spotřební elektronice, jejíž poptávka bývá cykličtější a citlivější na náladu domácností. Foxconn navíc rozšiřuje výrobu AI serverů mimo jiné v Mexiku a Texasu, aby lépe obsloužil poptávku spojenou s Nvidií.
Z pohledu investorů je výsledek Foxconnu dalším signálem, že AI investiční cyklus zatím neztrácí sílu. Velcí technologičtí hráči jako Alphabet, Amazon, Meta nebo Microsoft nadále navyšují kapitálové výdaje na infrastrukturu, což podporuje celý dodavatelský řetězec od výrobců čipů přes montážní partnery až po provozovatele datových center. Pro Foxconn to znamená příležitost rozšířit své postavení z tradičního výrobce spotřební elektroniky na strategického dodavatele AI infrastruktury.
Rizikem však zůstává, že očekávání trhu jsou v oblasti umělé inteligence velmi vysoká. Pokud by došlo ke zpomalení investic do datových center, poklesu objednávek od velkých technologických firem nebo tlaku na marže kvůli dražším komponentům, mohlo by to rychle změnit investorskou náladu. Současné výsledky ale ukazují, že poptávka po AI serverech je stále dostatečně silná na to, aby podporovala růst zisku i v náročnějším nákladovém prostředí.
Graf HHPD.UK (D1)
Cena akcií HHPD se aktuálně pohybuje kolem úrovně 15,86 GBP. Po předchozí konsolidaci a březnovém propadu se titul dokázal odrazit od nižších úrovní a během posledních týdnů prudce posílil. Růst byl natolik výrazný, že cena překonala jak EMA 50 na úrovni 14,07 GBP, tak SMA 100 na úrovni 13,93 GBP, což potvrzuje obnovenou převahu kupců a pozitivní změnu trendu.
Z technického hlediska je důležité, že cena po silném průrazu nad oblast kolem 14,20–14,50 GBP vystoupala až k rezistenční zóně v blízkosti 16,00 GBP, kde nyní dochází k mírnému vybírání zisků. Tato oblast je zároveň blízko předchozích maxim, a proto může krátkodobě působit jako významná překážka pro další růst. Pokud by se akciím podařilo tuto hranici přesvědčivě překonat, mohl by se otevřít prostor k návratu směrem k vyšším úrovním v okolí 16,50 GBP.
Zdroj: xStation5
