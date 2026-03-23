Co čeká Írán?

Situace v Íránu a v Hormuzském průlivu zůstává vyhrocená a výhled konfliktu je mimořádně proměnlivý a složitý. Stále zřetelněji se ukazuje, že americká strana, reprezentovaná prezidentem Donaldem Trumpem, není na konflikt dostatečně připravena.
Postup a vyjádření přicházející ze Spojených států ukazují na značnou míru překvapení a dezorganizace, ne-li zoufalství. To však neznamená, že by se Íránská islámská republika nacházela v komfortní pozici.
Íránský „práh bolesti“ je o několik řádů vyšší než v případě Spojených států. Je však třeba si položit otázku, zda je ekonomický, sociální a institucionální „polštář“ Íránu dostatečný k vyrovnání americké vojenské převahy.
Odpověď zní ne, ale tím to nekončí.
Velká část veřejného mínění a řada analytiků se snaží soustředit na tvrzení, že v moderní historii nikdy nebylo možné donutit zemi ke kapitulaci pouze nebo především prostřednictvím leteckých úderů. Největším problémem tohoto pohledu je, že nejde o fakt, ale o anekdotu bez pevného základu. Operace Desert Storm, Unified Protector a Allied Force byly právě takovými operacemi a skončily úspěšně při zanedbatelných ztrátách na straně koalice.
Důležité však je, že v těchto operacích měly Spojené státy mnohem liberálnější přístup k výběru cílů, než jaký by byl dnes společensky přijatelný. Jednou z těchto „liberálních“ voleb bylo zasahování infrastruktury pro přenos vody a elektřiny, a to jak v Srbsku, tak v Iráku. Fundamentalistické režimy mohou bojovat celé roky, i bez jakékoli šance na vítězství, ale člověk bez vody zemře přibližně po třech dnech. Írán je pouštní země a stát, jehož populace se před industrializací a elektrifikací ve 20. století pohybovala kolem 10 milionů, zatímco dnes činí 90 milionů.
Teherán i Pentagon si tyto skutečnosti uvědomují. Výsledkem jsou Trumpovy nejnovější hrozby a údajná jednání, která s Íránem vede. Vzhledem k chaotické a uzavřené povaze obou mocenských center nelze předpovědět, jak se události vyvinou, je však možné nastínit nejpravděpodobnější scénáře.
Scénář, který pro Írán dává největší smysl a přináší největší výhody, je hrát o čas. Předstíraná jednání by režimu umožnila konsolidovat vážně oslabené vojenské kapacity, řešit nejurgentnější sociální a ekonomické problémy a zároveň udržovat tlak na obchodní trasy s tím, že vyšší ceny pohonných hmot a poklesy akciových indexů donutí Trumpa přistoupit na příměří za podmínek výhodných pro Írán. Z funkčního pohledu by to znamenalo porážku Spojených států, zároveň by to ale umožnilo postupnou normalizaci tržních podmínek.
Na opačném konci spektra stojí scénář částečného nebo podmíněného odzbrojení Íránu a odblokování Hormuzského průlivu. Žádná dohoda o odzbrojení s Íránem nemůže být vzhledem k povaze tamního režimu dlouhodobá, ale ad hoc řešení mohou být pro Írán nezbytná a pro Spojené státy dostatečná. Šlo by o formu příměří a jen obtížně by se dalo mluvit o vítězství jedné či druhé strany, právě tento scénář však v tuto chvíli preferují trhy.
Scénář maximální eskalace by znamenal, že Trump naplní své nedávné hrozby. Spojené státy mají stále obrovské schopnosti zasáhnout prakticky jakékoli cíle na území Íránu. Írán mezitím nemá schopnost USA zastavit ani obnovovat vlastní ztráty. To by mohlo způsobit destabilizaci regionu v těžko představitelném rozsahu a vyvolat řetězovou reakci s nepředvídatelnými důsledky.
Jde o scénář, který je mimořádně nepříznivý téměř pro všechny strany, včetně finančních trhů. Taková eskalace by znamenala maximální nárůst přímého vojenského tlaku na Írán a zbavila by režim jakýchkoli důvodů ke zdrženlivosti v používaných prostředcích.
Zároveň platí, že i kdyby Spojené státy dokázaly způsobit kolaps íránského státu, znamenalo by to jen to, že místo ochrany průlivu před Revolučními gardami by jej bylo nutné chránit před potenciálně několika skupinami s profilem a názory podobnými jemenským Húsíům.
