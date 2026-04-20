Coinbase spouští v Británii kryptem zajištěné půjčky a rozšiřuje produkt Borrow mimo USA

Coinbase spustila v Británii kryptem zajištěné půjčky v USDC, což je první mezinárodní rozšíření produktu Borrow po uvedení v USA v lednu 2025. Oprávnění uživatelé ve Spojeném království si nyní mohou půjčit proti BTC, ETH a cbETH, přičemž Coinbase uvádí, že celý proces trvá méně než minutu a je poháněn protokolem Morpho na síti Base. Akcie Coinbase byly 20. dubna téměř beze změny a uzavřely na 206,42 USD.
Co britské spuštění zahrnuje
Podle Coinbase mohou britští uživatelé otevřít funkci Borrow v aplikaci Coinbase, vložit způsobilé kryptoměny jako kolaterál a obdržet USDC během několika sekund. Společnost uvedla, že půjčky kryté bitcoinem mohou dosáhnout až 5 milionů USDC, zatímco její britská nápověda uvádí limity až 5 milionů GBP pro BTC a 1 milion GBP pro ETH.
Coinbase zároveň uvedla, že půjčky mají variabilní úrokové sazby určované tržními podmínkami na Morpho, nemají pevný splátkový kalendář a obsahují likvidační hranice navázané na hodnotu kolaterálu. Dokumentace v nápovědě doplňuje, že produkt nevyžaduje kontrolu bonity a uživatelé mohou půjčku kdykoli splatit částečně nebo v plné výši.
Proč je to pro Coinbase důležité
Tento krok rozšiřuje nabídku retailových produktů Coinbase na jednom z jejích největších mezinárodních trhů. Firma uvedla, že britské spuštění navazuje na registraci FCA VASP z února 2025, spuštění spořicího účtu ve Velké Británii v listopadu 2025 a zavedení DEX tradingu v dubnu 2026, zatímco se snaží vybudovat to, co označuje za nejlepší finanční aplikaci v Británii.
Coinbase zároveň poukázala na první poptávku v USA, kde podle firmy celkový objem nově poskytnutých půjček přes Coinbase on Morpho k 14. dubnu přesáhl 2,17 miliardy USDC. Trhy nyní budou sledovat, zda si britské spuštění získá podobnou trakci, zda Coinbase rozšíří seznam způsobilých kolaterálů a jak produkt zapadne do vyvíjejícího se britského regulatorního rámce pro kryptoaktiva.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
USA Rare Earth přebírá klíčové brazilské doly na kovy vzácných zemin ⛏️
TopBuild roste poté, co QXO dohodlo akvizici za 17 miliard USD
Adobe na Summitu spouští enterprise AI sadu, akcie rostou
Skončí Německo automobilovým skanzenem?🚗
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.