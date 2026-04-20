Další propady na CSG, akcie jsou 40 % od maxim 🔫

- Akcie CSG se pohybují poblíž 20 eur a jsou 40 % pod maximy
- Ve výroční zprávě firmy byl objeven skrytý odstavec spojený s miliardovým sporem o minoritní podíl
- Investoři řeší transparentnost prospektu i dalších zveřejněných informací
- Akcie CSG se pohybují poblíž 20 eur a jsou 40 % pod maximy
- Ve výroční zprávě firmy byl objeven skrytý odstavec spojený s miliardovým sporem o minoritní podíl
- Investoři řeší transparentnost prospektu i dalších zveřejněných informací
Akcie zbrojařské firmy CSG dál klesají a aktuálně se obchodují v blízkosti hranice 20 eur. To znamená pokles zhruba o 40 % oproti maximům, na kterých se titul pohyboval po vstupu na burzu. Nejnovější události navíc firmě příliš nepomáhají.
Ve výroční zprávě CSG byl objeven skrytý odstavec, který může hrát důležitou roli v miliardovém sporu o odkup menšinového podílu. Neviditelný text obsahoval přesné datum, kdy měl minoritní akcionář Petr Kratochvíl požádat o odkup svého podílu. Mluvčí CSG označil tento odstavec za technickou chybu při zpracování výroční zprávy a odmítl, že by šlo o záměrné zatajování informací. Právě tento detail ale může být zásadní pro posouzení, zda šlo o informaci, která měla být známá investorům ještě před vstupem firmy na burzu v Amsterdamu. Kratochvíl tvrdí, že své právo uplatnil 20. ledna, zatímco výroční zpráva za rok 2025 uvádí datum až 24. ledna, tedy den po vstupu CSG na burzu. I proto je termín uplatnění pro celý spor klíčový.
Otázkou transparentnosti zveřejněných údajů se nyní zabývají investoři. Společnost totiž ve svém prospektu při vstupu na burzu nejprve neuvedla, že její španělská dceřiná firma je vyšetřována pro podezření z korupce. Druhým citlivým bodem je právě zmíněný spor ohledně prodeje minoritního podílu Petra Kratochvíla. Ten měl podle dostupných informací den po schválení prospektu nizozemským regulátorem kontaktovat JP Morgan, která organizovala vstup CSG na burzu. V původním prospektu firmy ale o těchto událostech nebyla zmínka.
Akciím CSG nepomohly ani zprávy z Ukrajiny, podle nichž by se situace kolem války s Ruskem mohla postupně zlepšovat. CSG je výrazně navázané na dodávky munice na Ukrajinu, zároveň firmě pomáhají i vyšší výdaje na obranu ze strany členských zemí NATO. Informace o možném uklidnění konfliktu tak v posledních týdnech nepomohly ani dalším evropským zbrojařům a akcie společností jako Rheinmetall, Saab nebo Leonardo rovněž klesaly.
Vývoj akcií CSG je tak pro investory nadále velmi negativní. Od své upisovací ceny 25 eur už titul ztrácí více než 16 %.
CSG.NL (H1)
Zdroj: xStation05
