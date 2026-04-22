Danone překvapilo růstem navzdory stahování kojenecké výživy 🥛📈

- Danone v 1. čtvrtletí zvýšilo srovnatelné tržby o 2,7 %, růst táhly hlavně jogurty a Evian.
- Recall kojenecké výživy může firmu stát až 70 milionů eur, ale nejrychleji rostoucí Čína zasažena nebyla.
- Společnost dál sází na proteinové produkty a specializovanou výživu, nově také přes akvizici Huelu.
- Akcie Danone jsou letos zatím slabší, i když firma potvrdila svůj celoroční výhled.
- Danone v 1. čtvrtletí zvýšilo srovnatelné tržby o 2,7 %, růst táhly hlavně jogurty a Evian.
- Recall kojenecké výživy může firmu stát až 70 milionů eur, ale nejrychleji rostoucí Čína zasažena nebyla.
- Společnost dál sází na proteinové produkty a specializovanou výživu, nově také přes akvizici Huelu.
- Akcie Danone jsou letos zatím slabší, i když firma potvrdila svůj celoroční výhled.
Společnost Danone vstoupila do nového roku solidním růstem tržeb, přestože její výsledky zasáhlo stahování části kojenecké výživy z trhu. Výrobce jogurtů Activia oznámil, že jeho srovnatelné tržby v prvním čtvrtletí vzrostly o 2,7 %, což odpovídalo očekávání analytiků. Objem prodejů se zvýšil o 1,5 % a pozitivně přispěl i růst cen o 1,2 %.
Firmě pomáhá především silná poptávka po proteinových jogurtech a značce Evian, zatímco slabší dopad měl problém se stažením kojenecké výživy. Danone těží z dlouhodobého trendu zájmu o produkty podporující bílkoviny, trávení a specializovanou výživu pro starší či nemocné zákazníky. Částečně tento trend podporuje i rozmach léků typu GLP-1, které mění spotřebitelské návyky v oblasti stravy a hubnutí.
Generální ředitel Antoine de Saint-Affrique pokračuje ve strategii, která stojí na prodeji méně výkonných aktivit a na investicích do rychleji rostoucích segmentů. Do tohoto směru zapadá i nedávno oznámená akvizice britského startupu Huel, známého svými hotovými nutričními nápoji a meal replacement produkty.
Negativní vliv na kvartální vývoj měl recall kojenecké výživy kvůli obavám z kontaminace toxinem cereulid. V případě Danone se problém týkal hlavně Evropy a Blízkého východu, zatímco Čína, která patří mezi nejrychleji rostoucí trhy společnosti, zasažena nebyla. Už v únoru firma odhadovala, že náklady spojené se stahováním výrobků mohou dosáhnout až 70 milionů eur.
Region zahrnující Čínu, severní Asii a Oceánii vykázal v prvním čtvrtletí silný růst. Naopak evropská divize specializované výživy byla zasažena nejen recall akcí, ale také konfliktem na Blízkém východě. Zlepšení ale Danone hlásí i v Severní Americe, kde tržby vzrostly o 1,5 %.
Přesto akcie společnosti od začátku roku oslabily přibližně o 13 %, zatímco konkurent Nestlé ztratil zhruba 4,3 %. Trh tak zatím zůstává vůči dalšímu vývoji opatrný, i když Danone potvrdilo svůj celoroční výhled.
Graf BN.FR (D1)
Akcie společnosti Danone se obchodují kolem 68,36 EUR a nadále zůstávají pod důležitými klouzavými průměry, konkrétně pod EMA 50 na 69,66 EUR i pod SMA 100 na 72,05 EUR. To potvrzuje, že titul je stále v krátkodobě až střednědobě slabším technickém nastavení. Po předchozím poklesu se sice cena snaží stabilizovat poblíž hladiny 68 EUR, zatím však chybí výraznější impulz, který by potvrdil obrat trendu směrem vzhůru. Z technického pohledu bude důležité sledovat, zda se akcie dokážou vrátit nad 69,66 EUR, což by otevřelo prostor k testu pásma kolem 72 EUR. Naopak při dalším oslabení zůstává nejbližší podporou oblast kolem 67 EUR, případně níže u 64,6 EUR.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
