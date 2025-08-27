DE40: Další den ztrát v Evropě. Dolar se zotavuje.

Evropské indexy pokračují ve včerejším výprodeji kvůli obavám z francouzské politiky a rozpočtu. DE40 ztrácí 0,4 %, ITA40 klesá o 0,6 %. EU50 a UK100 oslabují o 0,15 % a 0,25 %. Dolar umazal část ztrát vůči euru poté, co Donald Trump odvolal Lisu Cook. EURUSD klesá o 0,5 %. Trh vyčkává na výsledky společnosti NVIDIA.
Evropské burzy otevírají další den poklesem. Důvodem je především korekce zisků z minulého týdne po změně nálady a vnitřní problémy ve Francii. Hlasování o nedůvěře francouzské vládě by mohlo výrazně oddálit schválení rozpočtu, což by mělo negativní dopady na druhou největší ekonomiku Evropy.
Podnikatelská nálada v Německu se podle reportu IFO zveřejněného začátkem týdne zlepšila, tento optimismus však nesdílí němečtí spotřebitelé.
Index spotřebitelské důvěry GfK klesl pod očekávání:
Zveřejněno: -23,6 (očekávání -21,7, předchozí -21,7)
Německý svaz obchodu žádá vládu o podporu kvůli obavám z trhu práce a spotřeby.
Kolaps britských maloobchodních firem. Spotřebitelská důvěra v UK se dál zhoršuje, domácnosti šetří kvůli rostoucím účtům, inflaci a čím dál slabším vyhlídkám na trhu práce. Deutsche Bank varuje britský sektor před dalšími poklesy. Associated British Foods ztrácí 5 %, Wickes a Kingfisher čelí snížení investičního doporučení.
Report CBI ukazuje pokles prodejů nad očekávání:
Zveřejněno: -32 (očekávání -28, předchozí -34)
DE40 (D1)
Zdroj: xStation
Cena prorazila směrem dolů z předchozí střednědobé formace rostoucího trojúhelníku, čímž rozšířila spodní hranici formace. Signálem slabosti trendu je demand gap vůči rezistenci nastavené lokálním maximem. V současnosti se cena zastavila na průměru EMA50. Další zónou podpory bude méně strmá rostoucí trendová linie, která je navíc podpořena průměrem EMA100. Pokud by cena prolomila i tuto hranici, může to znamenat středně- až dlouhodobý obrat trendu a cena by se pak mohla posunout směrem k EMA200 a červnovému minimu na úrovni 23 000 bodů.
Firemní zprávy:
JD Sports (JD.UK) – Britský prodejce oblečení a sportovní obuvi zaznamenal další drastický pokles tržeb o 3 %. Investoři však zůstávají optimističtí a cena akcie roste o 2,5 %.
Rio Tinto (RIO.UK) – Generální ředitel oznámil restrukturalizaci společnosti do jednotek specializovaných na těžbu konkrétních surovin. Divize budou zaměřeny na železo, hliník, lithium a měď. Akcie společnosti přidávají 0,5 %.
Hochschild Mining (HoC.UK) – Společnost snížila svůj roční výhled kvůli neuspokojivým výsledkům z brazilských dolů. Cena akcie se propadá o 16 %.
Rheinmetall (RHM.DE) – Lockheed Martin navrhuje partnerství s německým obranným gigantem při výrobě raketových systémů. Rheinmetall v současnosti vyrábí především protiletadlové střely, a potenciální spolupráce, o níž se nyní jedná, by měla rozšířit produkci i na taktické střely ATACMS a střely vzduch-země Hellfire. Podle magazínu WirtschaftsWoche akcie Rheinmetallu rostou o 0,2 %.
