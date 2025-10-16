DE40: Evropa se pohybuje do strany, Nestlé posiluje

- Den začal poklesy, ale s postupem času se na trhy vrátil optimismus
- Nestlé posiluje díky slibu propustit 16 000 pracovníků
- Velké množství zpráv ze Švédska
- Projevy z FOMC a ECB pravděpodobně největšími hybateli cen v pozdější části dne
Evropská seance začala ve znamení obchodně-finančního napětí spojeného se vztahy s Ruskem a Čínou, ale zároveň i s pozitivními výsledky firem. Navzdory počátečním mírným poklesům hlavních indexů investoři postupně znovu nabyli optimismus. Výsledkem bylo, že kolem poledne se většině evropských trhů podařilo vymazat ranní ztráty a přejít do mírně pozitivního pásma.
Za pozornost stojí silné kvartální výsledky firem TSMC, Nestlé a Sartorius, které posílily tržní sentiment. Po skončení seance své výsledky zveřejní tři velké skandinávské společnosti: Industrivärden, Investor a Nordea Bank. Výsledky těchto firem mohou výrazně ovlivnit náladu v regionu. Investoři se zájmem o místní trh by měli tyto zveřejnění pečlivě sledovat.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Největším tahounem dnešního růstu je jednoznačně průmysl, zatímco sektor zdravotnictví táhne indexy dolů.
Makroekonomická data:
Nejnovější údaje o obchodních bilancích zemí Evropské unie potvrdily pokračující přebytky exportu.
Ve druhé polovině dne budou investoři pozorně sledovat projevy členů FOMC a ECB.
Trh bude rovněž vyčkávat na zprávu EIA o zásobách ropy, která může ovlivnit další vývoj cen komodit i tržního sentimentu. Očekává se mírný pokles zásob.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena akcie se drží v blízkosti výrazné rezistence poblíž úrovně 24 380 bodů, ale kupující vykazují výraznou slabost, protože cena viditelně klesá pod tuto zónu a obtížně se udržuje nad ní. Aktuálně se cena pohybuje kolem úrovně FIBO 38,2 a níže se může opřít o podporu EMA50 a úroveň FIBO 50, ke které se aktuálně přibližuje. Pro kupující je klíčové prorazit nad úroveň FIBO 23,6, aby získali zpět iniciativu v grafu.
Firemní zprávy:
- Nestlé (NESN.CH) — Švýcarský konglomerát dnes zveřejnil výsledky za první tři čtvrtletí. Finanční výsledky byly slušné a blízko očekávání. Společnost zaznamenala mírný růst ve většině oblastí své činnosti. To, co však způsobilo téměř 8% růst akcie, byl plán na propuštění 16 000 zaměstnanců během příštích dvou let. Propouštění se má týkat především administrativy.
- Sartorius (SRT.DE) — Společnost působící v energetickém sektoru zveřejnila optimistický výhled tržeb. Očekává růst tržeb o 7 % v příštím roce. Akcie rostou až o 3 %.
- Kering (KER.FR) — Britský maloobchodník obdržel negativní doporučení od investiční banky. Akcie po včerejším růstu klesají o téměř 3 %.
- flatexDEGIRO (FTK.DE) — Německý poskytovatel investičních služeb oznámil růst tržeb na 550 milionů eur, čímž překonal očekávání analytiků. Společnost roste o více než 5 %.
- Kinnevik (KINVB.SE) — Švédská investiční společnost zlepšila výsledky po předchozích ztrátách a oznámila čistý zisk 741 milionů švédských korun oproti ztrátě 1,9 miliardy korun před rokem. Akcie společnosti rostou o více než 6 %.
- Repsol (REP1.ES) — Španělská energetická společnost obdržela negativní doporučení od Morgan Stanley, která označila Shell a Total za lepší evropské energetické integrátory. Akcie klesají o více než 1 %.
