DE40: Evropské trhy vyčkávají na rozhodnutí Federálního rezervního systému (Fed).

Evropské finanční trhy dnes zažívají vlnu pesimismu. Futures na index DE40 klesají o více než 0,4 %, zatímco EU50 oslabuje o více než 0,8 %. Také futures na FRA40 a ITA40 se vyvíjejí podprůměrně, se ztrátami okolo 0,9 % a 0,8 %. Trh reaguje na dnešní inflační data z Německa a na očekávání před rozhodnutím Federálního rezervního systému USA (Fed) o úrokových sazbách.
Německá data ukázala, že spotřebitelská inflace (CPI) vzrostla meziročně o 2,2 %, v souladu s odhady, a meziměsíčně o 0,1 %, také podle očekávání. Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) se zvýšil o 2,1 % y/y a o 0,1 % m/m. Přestože inflace zůstává stabilní, investoři mohou mít obavy, že další růst cen by mohl ovlivnit rozhodování Evropské centrální banky (ECB).
V kontextu očekávání ohledně měnové politiky investoři netrpělivě vyhlížejí rozhodnutí Fed ohledně úrokových sazeb. Očekává se, že Fed se přikloní k dalšímu uvolňování měnové politiky, což by mohlo ovlivnit globální finanční trhy.
Zvýšená volatilita napříč širším evropským trhem
Index DE40 dnes klesá o 0,4 % a obchoduje se velmi blízko supportu definovaného 100denním exponenciálním klouzavým průměrem (oranžová křivka na grafu). Tato oblast působí jako technická podpora, která pomáhá omezit další pokles. Tržní sentiment však zůstává opatrný, protože nadcházející rozhodnutí Federálního rezervního systému (Fed) příští týden může významně ovlivnit globální náladu na trzích, včetně evropských indexů.
Firemní novinky:
Hannover Re (HNR.DE) dnes posiluje o téměř 3 % poté, co UBS zvýšila doporučení z „neutral“ na „buy“ a zdůraznila silnou finanční odolnost společnosti. Analytici upozorňují, že firma se obchoduje s diskontem cca 6 % oproti sektoru, přestože vykazuje stabilní růst tržeb a solidní výkonnost. Společnost by mohla těžit z očekávání investorů ohledně možného zpomalování trhu, protože její defenzivní profil z ní činí relativně bezpečný titul. UBS stanovila nový cílový cenový odhad na 280 EUR, což znamená přibližně 16% růstový potenciál.
Stellantis (STLAM.IT) oslabuje o cca 1,7 % poté, co UBS snížila odhady pro firmu. Analytici upozorňují na opožděné zotavení finanční výkonnosti a přetrvávající výzvy, jako jsou vysoké náklady, slabší poptávka a silná konkurence čínských výrobců.
BAE Systems (BSP.DE) přidává asi 1 % díky rostoucí poptávce po zbraních a vojenské technice. Zvýšené obranné výdaje v Evropě a pokračující geopolitické napětí podporují pozitivní očekávání pro společnost, která patří mezi největší světové poskytovatele obranných technologií.
