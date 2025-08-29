DE40: Finanční sektor vede široký pokles v Evropě (29. 8. 2025)

Evropské akcie oslabují kvůli slabým ekonomickým datům z Německa a výprodejům bank v Británii, které reagují na obnovené výzvy k zavedení mimořádné daně na britské banky.
Indexy DE40 a FRA40 klesají o 0,5 %, SPA35 ztrácí téměř 1,2 %, zatímco SUI20 (-0,3 %) a UK100 (-0,4 %) oslabují o něco méně.
V srpnu dosáhla nezaměstnanost v Německu 3,02 milionu, což je nárůst o 46 000 osob oproti červenci a zároveň nejvyšší hodnota za poslední dekádu. Sezónně očištěná míra zůstala na úrovni 6,3 %.
Počet pracovních nabídek klesl na 631 000, což je meziroční pokles o 68 000, a odráží oslabující poptávku po pracovní síle.
Maloobchodní tržby klesly v červenci o 1,5 %, a to navzdory očekávanému meziročnímu růstu 2,3 % (skutečnost: 2 %).
Dovozní ceny se meziročně snížily o 1,4 %, což souvisí se slabou domácí poptávkou, globálními ekonomickými nejistotami a dopady pokračující války Ruska na Ukrajině, které komplikují účinnost vládních stimulů.
Zdroj: XTB Research
Mezi sektory indexu Eurostoxx 600 zaznamenává největší ztráty finanční sektor, protože investoři zaujímají opatrnější postoj před dnešním zveřejněním PCE inflace v USA, která pravděpodobně nastaví tón pro zářijové zasedání FOMC.
Slabý výkon vykazuje také sektor informačních technologií, tažený především poklesem německého megatitulu SAP (-1,3 %) a akcií Infineon kotovaných v indexu DAX, které ztrácí -2,3 %.
Jedinými sektory, které odporují širokému evropskému pesimismu, jsou energetika a spotřební zboží denní potřeby.
Volatilita v sektorech Eurostoxx 600
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Dnešní výkonnost společností kotovaných v indexu DAX
Zdroj: Bloomberg Finance LP
DE40 (D1)
Futures na index DAX prorazily pod klíčovou psychologickou podporu poblíž 24 000 bodů, čímž zaznamenaly pátou ztrátovou seanci v řadě. Cena zůstává mírně nad spodní hranicí vznikající formace vlajky, ale uzavření pod touto úrovní bez výrazného odrazu by mohlo signalizovat další prostor pro pokles německého indexu.
RSI zůstává v neutrálním pásmu, ale postupně se přibližuje zóně přeprodanosti.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy:
-
Deutsche Bank byla pokutována částkou 3 miliony USD hongkongskou Komisí pro cenné papíry a futures (SFC) za regulační pochybení v letech 2020–2023. Problémy zahrnovaly přepočítávání poplatků klientům, nesprávné přiřazení rizikových ratingů produktů a nezveřejnění vazeb na investiční bankovnictví v analytických zprávách. Pokuta navazuje na vlastní oznámení banky vůči regulátorům. Akcie klesají o 2,5 %.
-
Infineon a Delta Electronics rozšířily partnerství na vývoj vertikálních napájecích modulů (VPD) pro AI datová centra. Řešení využívá MOSFET technologii Infineonu a konstrukční odbornost Delty a přináší vyšší účinnost, hustotu výkonu a nižší ztráty tepla. Jeden rack může ušetřit až 150 tun CO₂ během tří let, při výkonovém cíli 1 MW na rack pro budoucí potřeby AI.
-
Akcie ProSiebenSat přidávají další 1,2 %, čímž prodlužují včerejší 8% růst po oznámení, že český investor PPF prodá 15,7% podíl skupině Media for Europe (MFE) patřící rodině Berlusconi, čímž MFE navýší podíl přibližně na 60 %. Investoři vnímají rozšířený podíl jako příležitost pro provozní výhody německé mediální skupiny.
-
Rheinmetall získal zakázku v hodnotě 622 milionů USD od Rumunska na výstavbu továrny na prach pro zápalné náplně, čímž podpoří regionální obranné kapacity v souvislosti s válkou na Ukrajině. Výstavba začne v roce 2026 a potrvá tři roky, zaměstná 700 pracovníků. Zpráva přichází zároveň s otevřením největší muniční továrny v Evropě na severu Německa. Akcie dnes vedou DAX se ziskem téměř 3,6 %.
-
SoftwareONE roste téměř o 6 %, když koriguje většinu včerejšího poklesu (-7,8 %) po výsledcích, které překonaly odhady tržeb (CHF 255,65 milionu vs. oček. CHF 250 milionů) a zlepšily EBITDA na CHF 85 milionů, přičemž marže vzrostla o 1,9 procentního bodu. Pokles vyvolala opatrnost trhu kvůli nasycení cloudového trhu, přesto firma očekává obnovu růstu v 2. polovině 2025.
