DE40: Oslabující sentiment, obranný sektor tlačí indexy dolů

Evropské indexy pokračují v poklesech z posledních dní. Hodnoty indexů jsou pod tlakem evropského obranného sektoru a amerického technologického sektoru, který od začátku týdne prochází výraznou korekcí.
Od začátku týdne sledujeme mírné, ale konzistentní poklesy evropských indexů. Důvodem je částečné zklamání trhu z mírových konferencí za účasti amerického prezidenta, slábnoucí makroekonomický výhled a v posledních dnech také oslabení akcií společností z obranného sektoru.
Obranný průmysl očekává pokles objednávek v případě úspěchu mírových jednání. Situaci evropských indexů navíc zhoršují ekonomická data a informace ze zámoří. V Německu výrobní ceny meziročně klesly o 1,5 %, což naznačuje oslabující průmysl, zatímco Spojené království se potýká s růstem inflace na 3,8 %. To je nárůst oproti předchozím 3,6 % a více než očekávaných 3,7 %.
Dalším faktorem přispívajícím k poklesu evropského trhu byl včerejší výprodej v americkém technologickém sektoru, který může signalizovat změnu investorské nálady. Během včerejší seance NVIDIA odepsala 3,5 %, Palantir přes 9 %. Microsoft, Tesla a Apple rovněž ztratily na hodnotě — klíčové společnosti ze skupiny Magnificent 7.
DE40 (D1)
Zužující konsolidační kanál se blíží ke svému uzavření.
Během jednoho týdne by měl trh rozhodnout o dalším směru ocenění německého indexu. V případě poklesu bude první podporou úroveň 24 000, kde se nachází EMA50 a rostoucí trendová linie.
Další velmi silná supportní zóna se nachází kolem 23 500, kde leží EMA100 a horní hranice předchozí konsolidace.
Pokud trh najde důvod k růstu, rezistence se nachází na úrovni historického maxima 24 757.
Firemní zprávy:
-
Pokračuje pokles obranných společností – Trhy vnímají reálnou možnost ukončení války na Ukrajině, což představuje riziko pro valuace firem v obranném sektoru. Rheinmetall oslabuje o 1,5 %, od května již ztratila přibližně 20 % hodnoty.
-
TAG Immobilien – Společnost uskutečnila emise 12,5 milionu nových akcií, což vedlo k poklesu ceny o 3 %.
-
K+S – Negativní doporučení od Berenbergu způsobilo pokles ceny o více než 4 %.
-
Stellantis – Bernstein snížil cílovou cenu akcií na 11,70 USD, cena akcií klesá o přibližně 1 %.
