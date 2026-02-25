Diageo pod tlakem: Slabší USA a Čína nutí firmu snížit dividendu 🥃

-
Společnost Diageo oznámila již druhé snížení výhledu během posledních čtyř měsíců a zároveň výrazně omezila dividendu. První výsledky pod vedením nového CEO Dave Lewis ukázaly, že poptávka v USA a Číně zůstává slabá a nadále zatěžuje největšího světového výrobce lihovin.
Slábnoucí spotřebitel v USA
Prodeje v USA meziročně klesly o 9,3 %, přičemž segment tequily zaznamenal výrazný propad. Značka Don Julio, která byla v minulých letech klíčovým tahounem růstu, oslabila o více než 23 %.
Podle vedení firmy je americký spotřebitel pod tlakem kvůli:
-
Nižšímu disponibilnímu příjmu
-
Přechodu k levnějším alternativám
-
Rostoucí cenové konkurenci
To se negativně promítá i do prémiových značek jako Johnnie Walker či Guinness.
Nový výhled pro rok 2026
Diageo nyní očekává, že v roce 2026:
-
Organické tržby klesnou o 2–3 %
-
Organický provozní zisk zůstane na úrovni stagnace až mírného růstu v nízkých jednotkách procent
Původní výhled přitom počítal pouze s mírným poklesem tržeb a růstem zisku v nízkých až středních jednotkách procent. Slabší výkon v Číně, nejistota kolem amerických cel a změny ve spotřebitelském chování tak dál komplikují snahu o návrat k růstu.
Výrazné snížení dividendy
Společnost oznámila mezitímní dividendu ve výši 20 centů na akcii, oproti 40,5 centům před rokem. Zároveň stanovila minimální roční dividendu na 50 centů. Tento krok má pomoci snižovat zadlužení, což je jedna z hlavních priorit nového vedení.
Tlak investorů a výzvy pro nové vedení
Dave Lewis převzal vedení po odchodu předchozí CEO Debra Crew, během jejíhož působení firma čelila varování před poklesem zisku a zpomalování růstu. Investoři nyní požadují:
-
Snížení dluhu
-
Stabilizaci tržeb
-
Jasnou strategii obnovení růstu
Diageo tak vstupuje do období restrukturalizace v prostředí slabší globální poptávky a měnících se preferencí spotřebitelů.
Graf DGE.UK (D1)
Cena akcií Diageo se prudce propadla a nyní se pohybuje v těsné blízkosti EMA 50 (17,38 GBP) a zároveň mírně nad SMA 100 (17,26 GBP). Tato zóna představuje klíčovou technickou podporu. Její udržení může znamenat pokračování střednědobé stabilizace, zatímco průraz směrem dolů by otevřel prostor k poklesu zpět do pásma 16,80–17,00 GBP. RSI se nachází na hodnotě 50,9, tedy v neutrální oblasti, což signalizuje vyrovnanost mezi kupci a prodejci po předchozím překoupeném stavu.
Zdroj: xStation5
