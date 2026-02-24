Google zajišťuje elektřinu pro datacentra: dohody s Xcel Energy a AES kvůli AI poptávce

Google podepsal samostatné dohody s energetickými firmami Xcel Energy a AES Corp, aby zajistil dodávky elektřiny pro nová datacentra v USA v době, kdy umělá inteligence (AI) zvyšuje nároky na nepřetržitý výpočetní výkon. Současně mají projekty přidat do sítí novou čistou výrobu a úložiště, zatímco utility upozorňují na napjaté kapacity a rostoucí investice do přenosové soustavy.
Minnesota: Xcel Energy bude napájet nové datacentrum Googlu u Pine Island
Xcel uvedl, že bude zásobovat nové datacentrum Googlu v Pine Island (Minnesota) a že struktura dohody má zajistit, aby se nezvyšovaly náklady stávajícím zákazníkům — Google má uhradit náklady spojené s novou službou. Google zároveň plánuje investovat 50 milionů USD na podporu bateriových úložišť v Minnesotě.
Přírůstek čisté energie dosahuje 1 900 MW
Xcel a Google uvedli, že partnerství přinese do sítě 1 900 megawattů (MW) nové čisté energie, konkrétně:
-
1 400 MW větrných zdrojů
-
200 MW solárních zdrojů
-
300 MW dlouhodobého ukládání energie
Graf Xcel Energy (XEL)
Akcie XEL reagovaly růstem, když trh vyhodnocoval velikost plánovaného čistého energetického balíku navázaného na velkého datacentrového zákazníka. Zdroj: Tržní data.
Texas: AES podepsal dlouhodobou dohodu pro datacentrum Googlu
AES oznámil 20letou dohodu na dodávku elektřiny pro plánované datacentrum Googlu v okrese Wilbarger (Texas). Firma také uvedla, že vybuduje ko-lokovanou výrobu a sdílenou elektrickou infrastrukturu pro danou lokalitu.
Proč je to důležité pro Big Tech i energetiku
Dohody ukazují snahu hyperscalerů zajistit si spolehlivou a čistší energii pro rychle rostoucí datacentra, zatímco utility investují do posilování sítě. Reuters připomněl, že Google už dříve spolupracoval s NextEra Energy a dosáhl 3,5 GW nasmlouvané výrobní kapacity, přičemž podobné kontrakty uzavírají i Meta, Microsoft nebo Amazon Web Services.
