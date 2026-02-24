Investice, nebo disciplína? Texas Instruments hledá rovnováhu

Společnost Texas Instruments, jeden z největších výrobců analogových a vestavěných čipů pro zpracování signálu, potvrdila, že její kapitálové výdaje (CapEx) ve fiskálním roce 2026 výrazně klesnou na 2–3 miliardy USD oproti přibližně 4,6 miliardy USD v roce 2025. Toto rozhodnutí vyvolalo krátkodobý tlak na akcie, protože trh jej interpretuje jako opatrný signál v prostředí nejistých podmínek.
Finanční výsledky a strategie společnosti
Ve výsledcích za čtvrté čtvrtletí 2025 Texas Instruments vykázala tržby ve výši 4,42 miliardy USD, což představuje meziroční růst o 10 %, avšak zisk na akcii (EPS) 1,27 USD mírně zaostal za očekáváním trhu. Vedení upozornilo na zpomalení dynamiky růstu tržeb a potřebu zachovat flexibilitu při reakci na tržní podmínky. Výhled pro první čtvrtletí 2026 počítá s tržbami 4,32–4,68 miliardy USD a EPS 1,22–1,48 USD, což trh vnímá jako lepší než běžné sezónní očekávání.
Mezi klíčové růstové segmenty patří řešení pro datová centra, kde poptávka roste dvouciferným tempem a částečně kompenzuje obavy z pomalejšího oživení v jiných segmentech polovodičového trhu.
CapEx a řízení kapitálu
Snížení výhledu CapEx má dva hlavní důvody. Zaprvé společnost pokračuje ve výstavbě vlastní výrobní infrastruktury, včetně moderních továren na 300mm wafery, které v minulosti zvyšovaly kapitálové výdaje. Zadruhé se vedení rozhodlo uplatňovat přísnější kontrolu nákladů a zlepšit volné cash flow namísto agresivního navyšování výrobní kapacity. Tento přístup lze chápat jako reakci na očekávání trhu a tlak investorů na vyšší kapitálovou efektivitu a důraz na ziskovost místo pouhé expanze.
Současné tržní výzvy
Nacházíme se v mimořádně dynamickém a náročném období. Některé společnosti oznamují masivní kapitálové výdaje, čímž signalizují ambice a expanzi, ale zároveň vyvolávají obavy investorů z možného přeinvestování a neefektivního využití kapitálu. Výsledkem může být pokles cen akcií i u největších technologických firem po takových oznámeních. Naopak firmy, které CapEx snižují, čelí tlaku trhu z obav, že dostatečně neinvestují do růstu a budoucích technologií.
V tomto prostředí je nalezení správné rovnováhy mimořádně obtížné. Trhy jsou stále selektivnější v hodnocení alokace kapitálu a růstových strategií. Pouhé oznámení výroby čipů v USA nebo zvýšení expozice vůči umělé inteligenci již automaticky nezaručuje růst ceny akcií. Investoři stále více očekávají vyvážený přístup, který kombinuje kontrolu nákladů, efektivní řízení kapitálu a současnou realizaci růstových strategií.
Strategické dopady na trh
- Snížení CapEx pro rok 2026 signalizuje, že Texas Instruments upřednostňuje kapitálovou disciplínu, což může ve střednědobém horizontu posílit tvorbu volného cash flow a vytvořit základ pro stabilnější finanční výsledky.
- Vyšší volné cash flow na akcii zůstává klíčovým hodnoticím ukazatelem a omezení CapEx tento důraz podporuje.
- Segment analogových čipů se stále nachází ve fázi nejistého oživení poptávky. Některé produktové skupiny vykazují zlepšení, ale trh zůstává citlivý na globální průmyslovou poptávku a trendy v automatizaci.
- Snížení CapEx může krátkodobě omezit nadšení investorů, avšak vyhlídky na provozní zlepšení a silná pozice v klíčových segmentech mohou mít v delším horizontu pozitivní dopad na ocenění.
- Strategické investice do továren v USA a akvizice společnosti Silicon Labs ukazují, že firma kombinuje kontrolu nákladů s rozšiřováním portfolia, zejména v oblasti bezdrátové konektivity a IoT.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Akcie PayPal klesají o 5 % poté, co Semafor popřel spekulace o převzetí ze strany Stripe 📉
OpenAI udělá z Londýna největší výzkumné centrum mimo USA – posílení britských ambicí v AI
Nákladný obrat od elektromobility: Stellantis plánuje návrat k ziskovosti 🚗
US100 ztrácí 1 % kvůli oslabení Nvidia 📉 Heico se propadá o 13 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.