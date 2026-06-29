Dohoda za 13,5 miliardy dolarů může změnit trh stavebních materiálů 🪨 Martin Marietta má spojit síly s Lhoist North America

Společnost Martin Marietta Materials se podle zprávy Wall Street Journal dohodla na spojení s dodavatelem vápence Lhoist North America. Hodnota transakce má dosahovat 13,5 miliardy USD včetně dluhu, což by z ní podle WSJ udělalo největší obchod v historii firmy.
Financování má být rozděleno mezi 7 miliard USD v hotovosti a akcie Martin Marietta v hodnotě přibližně 6,5 miliardy USD. Po dokončení transakce by rodina Berghmansových, která stojí za skupinou Lhoist, měla vlastnit zhruba 15 % Martin Marietta. Firmy se ke zprávě bezprostředně nevyjádřily.
Pro Martin Marietta jde o strategický krok, který by výrazně posílil její postavení v oblasti těžkých stavebních materiálů. Firma se zaměřuje na produkty jako drcené kamenivo, písek, štěrk, asfalt a další materiály využívané v infrastruktuře a stavebnictví. Lhoist North America by jí zároveň přidal silnější pozici ve vápenci a vápenných produktech, které mají využití nejen ve stavebnictví, ale také ve vodním hospodářství, zemědělství či průmyslových aplikacích.
Důležitý je také geografický rozměr celé dohody. Lhoist má podle WSJ významnou přítomnost v americkém Sunbeltu, tedy regionu, který Martin Marietta považuje za klíčový pro svůj další růst. Právě jih a jihozápad USA dlouhodobě těží z populačního růstu, výstavby infrastruktury a vyšší poptávky po stavebních materiálech.
Investoři však na zprávu reagovali opatrně. Akcie Martin Marietta v předobchodní fázi klesaly zhruba o 1,5 %, což naznačuje, že trh bude pečlivě sledovat především cenu transakce, zadlužení a schopnost firmy dosáhnout očekávaných synergií. U takto velkých akvizic bývá klíčové, zda kupující dokáže převzatá aktiva efektivně začlenit a zároveň neoslabit svou finanční flexibilitu.
Z širšího pohledu dohoda zapadá do trendu konsolidace v sektoru stavebních materiálů. V prostředí vysokých kapitálových nároků, infrastrukturních investic a snahy o kontrolu nad strategickými surovinami mají velcí hráči motivaci posilovat své zdroje, regionální dosah i cenovou sílu. Pro Martin Marietta by Lhoist mohl znamenat nejen větší rozsah podnikání, ale také hlubší expozici vůči segmentům s dlouhodobou průmyslovou poptávkou.
Z investičního hlediska jde o ambiciózní, ale náročný krok. Pozitivní stránkou je rozšíření portfolia o důležitou surovinu a posílení v atraktivních regionech USA. Rizikem je naopak vysoká hodnota transakce, kombinace hotovosti a akcií a možný tlak na rozvahu. Trh proto bude pravděpodobně čekat na podrobnosti o financování, očekávaných úsporách a dopadu na budoucí ziskovost.
Graf Martin Marietta Materials (MLM.US, D1)
Zdroj: xStation5
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