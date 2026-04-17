Dolar prudce oslabuje po otevření Hormuzského průlivu 💲📉 Začátek výrazné korekce❓

Index dolaru (USDIDX) klesá o 0,5 % a po oznámeném otevření Hormuzského průlivu obnovuje sestupný trend.
Navzdory omezené volatilitě na začátku seance se devizový trh na samotném konci týdne dostal do turbulence v reakci na zprávu zveřejněnou serverem Axios o vyjednaném třístránkovém mírovém plánu mezi Íránem a USA. Oznámení íránského ministra zahraničí o plném otevření Hormuzského průlivu dohodu stvrdilo, prohloubilo pokles dolaru a vyvolalo euforii napříč akciovými trhy.
Propad ropných kontraktů stáhl dolar dolů s sebou, když americká měna odevzdala zisky nabrané kvůli geopolitické nejistotě. USDIDX se obchoduje na nejnižší úrovni za více než 1,5 měsíce a medvědí momentum potvrzuje překřížení EMA10 pod EMA30 a EMA100. RSI zatím nekleslo pod hranici překoupenosti, i když se cena zastavila na úrovni 61,8% Fibonacciho retracementu poslední rostoucí vlny. Zdroj: xStation5
EURUSD na dvouměsíčních maximech
Po vypuknutí války s Íránem se znovu rozproudily debaty o možné paritě eura s dolarem v případě delšího zablokování evropského hospodářského oživení. Trh však rychle ocenil návrat k normálu a EURUSD se krátce po odrazu od lokálního dna poblíž 1,1400 znovu vydal vzhůru. Aktuálně se měnový pár nachází nad 1,18 a obchoduje se na úrovních, které jsme viděli před konfliktem na Blízkém východě, kdy hlavním tržním tématem byl očekávaný návrat ke snižování úrokových sazeb v USA.
Spolu s růstem EURUSD, žlutá linie, sledujeme také velmi silný odraz ukazatele Risk Reversal na opčním trhu, bílá linie. Jinými slovy, investoři náhle přestali zajišťovat své pozice proti poklesu EURUSD, v tomto případě v horizontu jednoho měsíce. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Centrální banky se vracejí do centra pozornosti
S postupnou deeskalací konfliktu na Blízkém východě se měnová politika znovu stane hlavním zdrojem volatility na devizovém trhu. Už dva týdny sledujeme jasný pokles výnosů dluhopisů na obou stranách Atlantiku, což naznačuje, že investoři už delší dobu zaceňují pokles rizika dlouhodobého růstu cen energií, a tím i globálního návratu ke zvyšování sazeb. Swapový trh už přestal zaceňovat zvyšování sazeb v USA, zatímco v případě ECB nadále zůstává 98% pravděpodobnost jestřábího zvýšení o 25 bazických bodů v červenci. Pozice investorů dnes navíc podpořily výroky Madise Mullera z ECB, který uvedl, že „by nevylučoval krok v dubnu“. Tato slova však zazněla ještě před otevřením Hormuzského průlivu, což by přesto mělo vysvětlit tlak na spread mezi německými a americkými dluhopisy.
Kurz EURUSD v podstatě dohnal spread mezi dvouletými výnosy Německa a USA, který stabilně rostl navzdory geopolitickému chaosu. Zatímco možný konec války a otevření Hormuzského průlivu snižují riziko zvyšování sazeb na obou stranách Atlantiku, ECB by měla zůstat relativně jestřábější než Fed, pro který předválečný scénář počítal s dalším snižováním sazeb, a tedy i s tlakem na oslabování dolaru. Zdroj: XTB Research
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
