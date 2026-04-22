Doživotní zákaz kouření v Británii? 🚬

- Británie chystá zákaz prodeje tabákových výrobků lidem narozeným od roku 2009
- Zákon se týká všech druhů tabákových výrobků včetně cigaret, elektronických cigaret a žvýkacího tabáku
- Podobný model dříve zvažoval i Nový Zéland, ale nakonec od něj ustoupil
Obě komory britského parlamentu se shodly na konečné podobě nové legislativy, která má výrazně omezit kouření u mladých generací. Zákaz prodeje tabákových výrobků by se měl týkat všech osob narozených od roku 2009, zatímco na lidi narozené například 31. 12. 2008 se tato úprava vztahovat nebude. Zákaz se má týkat tabákových výrobků, jako jsou cigarety, doutníky nebo žvýkací tabák. Vedle toho zákon zpřísňuje i pravidla pro elektronické cigarety a další nikotinové produkty. Ministři by navíc měli získat pravomoc regulovat balení a příchutě těchto výrobků.
Také vapování se stalo středem zájmu politiků, zejména kvůli obavám z jeho rozšíření mezi mladými lidmi a ze závislosti na nikotinu. Vláda už loni zakázala prodej jednorázových vapů kvůli jejich užívání mladistvými i kvůli dopadům na životní prostředí. Nově má být v Británii zakázáno vapování na řadě míst, například v autech převážejících děti, na dětských hřištích a v blízkosti škol a nemocnic.
Podle dostupných dat používá vapy přibližně 10 % dospělých ve Velké Británii, tedy zhruba 5,5 milionu lidí. Úroveň užívání přitom od roku 2024 zůstává přibližně beze změny, což naznačuje, že růst tohoto segmentu začal stagnovat.
Celkově jde o sérii opatření zaměřených na omezení zdravotních dopadů kouření, které patří ve Spojeném království mezi hlavní příčiny úmrtí, invalidity a nemocí, jimž lze předejít.
Podobný krok už v minulosti zvažoval také Nový Zéland, který chtěl zavést model takzvané nekuřácké generace. Tamní vláda ale od tohoto plánu nakonec ustoupila ještě před jeho plným spuštěním. Británie tak nyní patří k zemím, které se snaží tento přístup skutečně převést do praxe a dlouhodobě omezit dostupnost tabákových výrobků pro budoucí generace.
Pro akcie tabákových společností jde o negativní zprávu, protože ukazuje, že regulační tlak na celý sektor dál sílí. U firem, jako je například British American Tobacco, nejde ani tak o okamžitý zásah do tržeb, ale spíše o další připomínku, že tradiční tabákový byznys bude v budoucnu čelit stále přísnějším omezením. Prostor pro získávání nových zákazníků se může vlivem těchto regulací postupně zužovat.
Graf BATS.UK (D1)
Zdroj: xStation05
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.