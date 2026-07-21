Dvě nové hrozby pro světovou ekonomiku: Dražší ropa a slabší čínský trh práce 🚨

Světová ekonomika čelí dvěma novým zdrojům nejistoty. Mezinárodní energetická agentura upozornila, že rostoucí napětí na Blízkém východě zvyšuje obavy o bezpečnost dodávek ropy. Současně se v Číně zhoršuje situace na trhu práce, kde by nezaměstnanost mladých lidí mohla během léta znovu vzrůst až k hranici 20 %.
Oba problémy mohou mít významný dopad na finanční trhy. Napětí na Blízkém východě podporuje rizikovou přirážku v cenách energií, zatímco slabší čínský pracovní trh zvyšuje obavy o domácí spotřebu, hospodářský růst a budoucí kroky vlády v oblasti stimulace ekonomiky.
IEA sleduje rostoucí rizika pro dodávky ropy
- Mezinárodní energetická agentura uvedla, že pozorně sleduje vývoj na ropném trhu, protože eskalující nepřátelské akce na Blízkém východě zvyšují obavy o stabilitu dodávek.
- Agentura hraje klíčovou roli při koordinaci uvolňování nouzových ropných rezerv členských zemí. Její vyjádření proto investoři vnímají jako důležitý signál o tom, jak vážně současnou situaci hodnotí státy závislé na dovozu energií.
- IEA však zároveň upozornila, že trh má stále několik důležitých stabilizačních prvků. Patří mezi ně především vysoké dodávky producentů z Perského zálivu, zejména Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.
- Vývoz ropy z Perského zálivu sice klesl pod maxima dosažená na konci června, nadále je však výrazně vyšší než v období od začátku března do poloviny června. To zatím pomáhá tlumit obavy z bezprostředního nedostatku fyzických dodávek.
- Situace však zůstává citlivá na další eskalaci. Jakékoli omezení plavby, poškození exportní infrastruktury nebo omezení produkce by mohlo rychle zvýšit ceny ropy a následně také náklady na dopravu, výrobu a zemědělství.
- Pro světovou ekonomiku by delší období dražších energií představovalo další proinflační tlak. Centrálním bankám by zároveň komplikovalo snižování úrokových sazeb, protože dražší ropa se postupně promítá do cen pohonných hmot, přepravy i spotřebního zboží.
Nezaměstnanost mladých v Číně může zamířit k 20 %
- Zatímco energetické trhy sledují Blízký východ, Čína se potýká s rostoucím tlakem na trhu práce. Míra nezaměstnanosti mezi lidmi ve věku 16 až 24 let dosáhla v červnu 14,9 %.
- Přestože se jednalo o pokračování sezónního poklesu, šlo zároveň o nejvyšší červnovou hodnotu od změny metodiky před více než dvěma lety. Čínská vláda tehdy přestala do statistik zahrnovat vysokoškolské studenty poté, co nezaměstnanost mladých překročila 20 %.
- Situace se může během léta výrazně zhoršit. Na pracovní trh má letos vstoupit rekordních 12,7 milionu absolventů, což představuje meziroční růst téměř o 4 %.
- Ekonomové upozorňují, že nezaměstnanost mladých obvykle dosahuje minima v červnu a následně roste, když po ukončení studia začnou absolventi hledat práci. Podle jednoho z odhadů by se mohla během následujících dvou měsíců opět přiblížit k 20 %.
Slabá poptávka a AI mění čínský pracovní trh
- Problém není pouze sezónní. Čínský pracovní trh čelí současně cyklickým i strukturálním tlakům. Slabá domácí poptávka omezuje ochotu firem přijímat nové zaměstnance, zatímco rychlé zavádění umělé inteligence ohrožuje zejména méně zkušené pracovníky a vstupní kancelářské pozice.
- Čína patří mezi země s nejrychlejším zaváděním AI v Asii a podle některých odhadů je její míra adopce vyšší než ve Spojených státech. Technologie může dlouhodobě zvýšit produktivitu, krátkodobě však může omezovat vznik nových pracovních míst.
- Odhady naznačují, že automatizace a umělá inteligence by v budoucnu mohly ohrozit až 70 milionů pracovních míst v Číně. Takový vývoj by byl významným problémem pro vládu, protože zaměstnanost mladých lidí je politicky citlivým tématem a souvisí se sociální stabilitou.
- Napětí na trhu práce se přitom postupně šíří i mimo mladou generaci. Celková nezaměstnanost ve městech sice v červnu klesla na 5 %, avšak ukazatele zaměstnanosti ve výrobním sektoru zůstávají slabé.
- Složka zaměstnanosti v oficiálním indexu nákupních manažerů ve výrobě pokračuje v poklesu, který začal již v březnu 2023. Ukazatel budoucích náborových plánů soukromých firem navíc v červnu klesl na devítiměsíční minimum.
Náklady na podporu nezaměstnaných prudce rostou
- Slabší pracovní trh se začíná promítat také do veřejných financí. Výdaje z fondu pojištění v nezaměstnanosti dosáhly za období od ledna do května 88,1 miliardy jüanů, tedy přibližně 13 miliard USD.
- Objem výdajů se tak dostal na úroveň srovnatelnou s rokem 2020, kdy ekonomiku zasáhla pandemie. Fond slouží nejen k vyplácení podpory, ale také k financování rekvalifikací a částečné náhradě příjmů pracovníků.
- Rostoucí výdaje ukazují, že problémy trhu práce mohou být rozsáhlejší, než naznačuje samotná celková míra nezaměstnanosti. Slabší pracovní vyhlídky zároveň omezují ochotu domácností utrácet, což dále brzdí spotřebu a komplikuje snahu vlády změnit růstový model ekonomiky.
Peking zatím se silnější stimulací vyčkává
- Čínská ekonomika ve druhém čtvrtletí zpomalila více, než se očekávalo, a tempo růstu se dostalo pod roční cíl Pekingu. Vláda usiluje o růst v rozmezí 4,5 až 5 %, avšak slabá spotřeba, investice a pracovní trh zvyšují tlak na zavedení dalších podpůrných opatření.
- Úřady zatím dávají přednost rychlejšímu využití již schválených fiskálních prostředků před oznámením rozsáhlého nového stimulačního balíčku. Vláda chce především urychlit čerpání prostředků z emisí státních dluhopisů a zlepšit efektivitu veřejných výdajů.
- Další vodítko může přinést červencové jednání politbyra Komunistické strany Číny, které se tradičně zaměřuje na hospodářskou politiku pro druhou polovinu roku. Investoři budou sledovat, zda vedení země přistoupí k výraznějšímu uvolnění fiskální a měnové politiky.
- Z pohledu globálních trhů tak vzniká nepříjemná kombinace. Vyšší ceny ropy mohou zvyšovat inflaci, zatímco slabší čínská ekonomika může tlumit světovou poptávku po průmyslových komoditách a exportech. Výsledkem může být zvýšená volatilita napříč energetickými, akciovými i měnovými trhy.
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Bitcoin překonává důležitou úroveň odporu 🪙
Shrnutí trhů: Býci se vracejí do Evropy díky jednáním mezi USA a Íránem a údajům z Německa
Krypto novinky: Těžaři sázejí na umělou inteligenci a staking přináší nový zdroj výnosu 🚀
⚠️ Trump chystá novou tarifní vlnu. Desítky zemí mohou čelit vyšším clům 🚨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.