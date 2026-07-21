🛢️ Rudé moře, ale indexy nikoli: Dopad blokády na ceny ropy

Jedna z hlavních organizací tvořících tzv. „osu odporu" Íránu vůči USA a Izraeli na Blízkém východě oznámila na začátku tohoto týdne, že obnovuje blokádu Saúdské Arábie jako odpověď na zvýšenou aktivitu USA v regionu po rozpadu příměří mezi Íránem a USA.
Ani indexy, ani ceny energetických komodit však touto skutečností zdánlivě nejsou nijak dotčeny. Proč?
Je třeba si položit dvě otázky:
- Jak SKUTEČNĚ důležitá byla lodní doprava přes oblast Rudého moře, zejména pro trh s ropou, konkrétně v kontextu konfliktu s Íránem?
- Teprve znalost odpovědi na tuto otázku může posloužit jako výchozí bod k pochopení současné cenové dynamiky (především) ropy.
Je třeba se vrátit v čase do roku 2023, kdy Hútiové poprvé dokázali vážně narušit lodní dopravu v Rudém moři. Akce zemí Perského zálivu a koalice vedené USA výrazně zdegradovaly schopnosti útoků na infrastrukturu a plavidla v regionu. S ohledem na obtížnou situaci Íránu přísná blokáda a embargo uvalené na obě země omezují možnosti doplňování zásob zbraní.
Marginalizace samotných Hútiů je však jen jedním dílem skládačky. Navzdory poklesu nebezpečí se mnoho armátorů oblasti stále vyhýbá.
Denní přeprava lodí – Suez & Bab al-Mandab
Vrchol nákladní dopravy průlivem nastal v roce 2023. Od té doby postupně, avšak zřetelně klesá. Dnes počet lodí, které denně proplouvají oběma průlivy, tvoří něco málo přes polovinu vrcholu z konce roku 2023. To znamená, že hrozba ze strany Hútiů je v cenách zahrnuta a na mapě nákladní dopravy je viditelná nikoli od včerejška ani od začátku roku, ale již více než dva roky.
Loď lodi není rovna
Ne každá nákladní loď je kontejnerová. Trh se v současnosti zaměřuje se znepokojením především na ceny ropy, a analytici a investoři musejí proto sledovat supertankery. Zde je situace složitější.
Podle dat mimo jiné SCNT, Reuters a EIA, přestože počet lodí na obou výjezdech z oblasti Rudého moře poklesl, objem přepravované ropy v regionu výrazně vzrostl – především v průlivu Bab al-Mandab, kde tento nárůst činí přibližně 40 %. Ve světle těchto informací by blokáda průlivu měla ceny výrazně zvýšit, že?
Objem přepravy ropy – Bab al-Mandab
Chybějícím článkem cenové rovnice je rozsah a kontext. Nárůst o 40 % dnes představuje úroveň 7,5 milionu barelů denně – tedy necelých 7 % denní globální spotřeby. Pokud by byl průliv Bab al-Mandab zítra zcela uzavřen, neznamená to odříznutí 25 %, 15 % ani 10 % objemu přepravy ropy – šlo by pouze o přibližně 7 %.
K úplnému uzavření však pravděpodobně nedojde, a to s ohledem na ubývající schopnosti Hútiů útočit v regionu. Navíc, na rozdíl od Perského zálivu, má Rudé moře dva výjezdy, nikoli jeden.
Nejprve se to zhorší, než se to zlepší
Lze tedy v tomto kontextu uzavřít, že „vše bude v pořádku"? Bohužel nikoli. Průliv Bab al-Mandab je v jistém smyslu „prototypem" toho status quo, o které se USA zdají usilovat v Perském zálivu – totiž pomocí sankcí a bombardování snížit schopnosti Íránu útočit natolik, aby průjezd průlivem Hormuz představoval pro armátory přijatelné riziko. Může se to podařit?
Při analýze současné situace v průlivu lze shromáždit řadu informací a vyvodit z nich závěr:
- USA výrazně rozšířily rozsah i charakter útoků na Írán. Nasazeno je již nejen letectvo a námořnictvo, ale stále častěji i pozemní raketomety.
- Útoky již nejsou namířeny jen na zařízení IRGC, ale také na regulérní íránskou armádu.
- Zvláštní pozornost si zaslouží útoky na mosty, silnice a tunely v jižním Íránu. Odříznutí přístavů v Bandar-e Abbás od zbytku země je pro USA snadné, ale naznačuje, že jsou USA připraveny dále postupně eskalovat. Lze to chápat dokonce jako přípravu na obsazení ostrovů v Perském zálivu.
- Co je nejznepokojivější, Írán měl údajně zaútočit na odsolovací zařízení v Kuvajtu. Tato informace naznačuje, že Írán vnímá existenciální ohrožení a může se rozhodovat pro nejradikálnější krok, jímž je pokus o vyřazení vodohospodářské infrastruktury ostatních zemí Perského zálivu z provozu.
I z těchto jen útržkovitých informací lze vyvodit, že USA pravděpodobně plánují výraznou eskalaci, která bude mít krátkodobý až střednědobý dopad na ocenění – nejen ropy, ale v omezeném rozsahu také indexů.
OIL (D1)
Zdroj: xStation5
V dlouhodobém horizontu však Írán zřejmě nemá šanci na prosazení svých maximalistických požadavků a hospodářská situace země se po měsíce zhoršuje z „katastrofální" na „zcela katastrofální". Trh to ví a s ohledem na veškerá protiopatření přijatá účastníky trhu nelze očekávat překonání předchozích maxim ani výrazný nárůst dlouhodobých cenových výhledů u uhlovodíků.
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