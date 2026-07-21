US OPEN: Polovodiče táhnou oživení trhu

Úterní seance přináší návrat poptávky na hlavní trhy. Růst se šíří z Asie přes Evropu až do USA. Hlavním impulzem je oživení polovodičového sektoru po období výrazných výprodejů. Většina amerických akciových indexů roste nejvýše o 0,5 %, přičemž v čele stojí NASDAQ, jehož futures posilují o více než 1 %.
Pesimistickým prvkem je další zavedení cel ze strany USA na dovoz z Kanady. Ta se týkají především regionálních spotřebních produktů, jako jsou víno a sportovní vybavení, a také stavebních materiálů.
Vedlejším, ale pro sentiment stále důležitým tématem je možné 10denní příměří mezi USA a Íránem. Navzdory prokázané křehkosti jakýchkoli dohod a pokusů o deeskalaci mezi USA a Íránem trh podobné zprávy nadále bere vážně.
Firemní zprávy
- General Motors (GM.US): Americký automobilový koncern zveřejnil překvapivě silné výsledky za 2. čtvrtletí 2026. Tržby dosáhly 48 miliard USD oproti očekávaným 47 miliardám USD a zisk na akcii činil až 3,57 USD oproti očekávaným přibližně 3,20 USD. Výrazně pozitivním bodem je také zvýšení celoročního výhledu o několik procent napříč klíčovými provozními ukazateli. Cena akcií však zatím nevykazuje výraznější reakci.
- Nebius (NBIS.US): Jeden z lídrů sektoru „neo-cloud“ při otevření trhu posiluje přibližně o 6 % poté, co Nvidia oznámila 9,3% podíl ve společnosti.
- Eli Lilly (LLY.US): Společnost čelí žalobě ze strany Novo Nordisk. Podle zveřejněných informací dánská farmaceutická firma obviňuje Eli Lilly z řady nekalých praktik poškozujících spotřebitele, zejména v oblasti marketingu. Eli Lilly se k situaci zatím nevyjádřila. Akcie oslabují přibližně o 1 %.
- Northrop Grumman (NOC.US): Americký obranný dodavatel zveřejnil výsledky. Navzdory rekordním tržbám a objednávkám vede pokles provozní marže z 13,8 % na 10 % k propadu akcií téměř o 8 %.
- 3M (MMM.US): Společnost zveřejnila výsledky za 2. čtvrtletí 2026, které výrazně překonaly očekávání trhu. Silný růst zisku na akcii na 2,24 USD a tržeb na 6,5 miliardy USD doplnilo zvýšení celoročního výhledu. Akcie při otevření trhu posilují přibližně o 6 %.
- SaaS: Morgan Stanley zveřejnila sérii reportů a doporučení pro společnosti ze sektoru SaaS. Navzdory pozitivním bodům a celkově „atraktivnímu“ pohledu na sektor se trh zaměřil téměř výhradně na negativní části. Akcie v sektoru při otevření trhu oslabují až o 5 %.
Technická analýza: US100 (D1)
Cena se na grafu nadále pohybuje v konsolidačním pásmu mezi 30 900 a 28 450 body. Navzdory ubránění supportu na spodní hranici konsolidačního kanálu zůstává krátkodobý trend jednoznačně medvědí. Klíčovou úrovní pro prodejce je proražení downtrendu v blízkosti 29 750 bodů.
Zdroj: xStation5
Makroekonomická data
- Čtyřicet minut po uzavření americké seance zveřejní institut API svůj report o zásobách ropy v USA. Trh očekává další týdenní pokles o 0,5 milionu barelů.
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