Abú Zabí investuje miliardy do plynu. Hormuz ukazuje proč🚨

- ADNOC investuje 6,2 miliardy dolarů do rozvoje ložiska Umm Shaif Gas Cap
- Projekt má do roku 2030 zvýšit produkci o více než 600 milionů kubických stop zemního plynu denně
- Na projektu se podílejí společnosti TotalEnergies, Eni a CNPC
- ADNOC cílí na kapacitu 47 milionů tun LNG ročně do roku 2035
- SAE letos vystoupily z OPEC a již nepodléhají produkčním kvótám kartelu
- ADNOC investuje 6,2 miliardy dolarů do rozvoje ložiska Umm Shaif Gas Cap
- Projekt má do roku 2030 zvýšit produkci o více než 600 milionů kubických stop zemního plynu denně
- Na projektu se podílejí společnosti TotalEnergies, Eni a CNPC
- ADNOC cílí na kapacitu 47 milionů tun LNG ročně do roku 2035
- SAE letos vystoupily z OPEC a již nepodléhají produkčním kvótám kartelu
Státní ropná společnost ADNOC schválila konečné investiční rozhodnutí (FID) o rozvoji projektu Umm Shaif Gas Cap v hodnotě 6,2 miliardy dolarů. Jde o jednu z největších investic Spojených arabských emirátů do zemního plynu za poslední roky, která má posílit domácí energetickou bezpečnost a zároveň podpořit ambice země stát se významným vývozcem zkapalněného zemního plynu (LNG).
Rozhodnutí přichází v době, kdy pokračující konflikt na Blízkém východě zvýrazňuje zranitelnost globálních dodávek energií. Hormuzský průliv, kterým za běžných okolností prochází přibližně pětina světového obchodu s LNG, patří mezi nejdůležitější energetické trasy světa. Napětí v regionu tak ještě více zdůrazňuje význam projektů zaměřených na diverzifikaci dodávek a posílení energetické bezpečnosti.
Ložisko Umm Shaif patří mezi nejstarší offshore naleziště v Abú Zabí. Právě odtud směřoval první vývoz ropy z emirátu již v roce 1962. Na nové fázi rozvoje se vedle ADNOC podílejí také francouzská společnost TotalEnergies, italská Eni a čínská China National Petroleum Corporation (CNPC). Projekt má od roku 2030 přinášet více než 600 milionů standardních kubických stop zemního plynu denně, což odpovídá přibližně 10 % současné denní spotřeby plynu ve Spojených arabských emirátech.
Investice je součástí širší strategie ADNOC výrazně rozšířit produkci zemního plynu a export LNG. Společnost plánuje do roku 2035 zvýšit svou exportní kapacitu na 47 milionů tun LNG ročně, přičemž chce využít jedny z největších prokázaných zásob zemního plynu na světě, kterými země disponuje. Zároveň se SAE snaží snížit závislost na dovozu plynu z Kataru, jenž dnes pokrývá přibližně třetinu domácí poptávky a jehož kontrakt vyprší v roce 2032.
Rozvoj vlastních zdrojů podporuje také změna energetické politiky země. Spojené arabské emiráty letos vystoupily z organizace OPEC, čímž se zbavily produkčních kvót kartelu a získaly větší flexibilitu při zvyšování těžby podle vlastní strategie. ADNOC plánuje již v příštím roce zvýšit svou produkční kapacitu na více než 5 milionů barelů ropy denně.
Přestože první plyn z projektu začne proudit až kolem roku 2030, investice jasně ukazuje, že producenti z Perského zálivu reagují na rostoucí geopolitickou nejistotu dlouhodobými investicemi do energetické infrastruktury. V době, kdy roste poptávka po LNG a bezpečnost dodávek se stává jednou z hlavních priorit odběratelů, se zemní plyn stále více prosazuje jako strategická komodita nejen pro domácí spotřebu, ale i pro globální export.
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