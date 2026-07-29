Dvouciferné růsty po výsledcích v Evropě: Electrolux, Alten a Hexagon

Středeční seance přináší u tří evropských společností dvouciferné růsty akcií. Ve všech případech byl hlavním impulzem výrazně lepší výsledek oproti předchozím očekáváním, kvalita pozitivních signálů se však liší.
Akcie Electroluxu rostly přibližně o 20 % poté, co společnost téměř zdvojnásobila očekávaný provozní zisk.
- Provozní zisk bez jednorázových položek vzrostl na 1,20 miliardy SEK oproti očekávaným 617 milionům SEK, zatímco organické tržby se zvýšily o 2 %.
- Výsledek ukazuje pozitivní dopad úsporného programu, který zlepšil hospodaření o 1,4 miliardy SEK.
- Nejde však výhradně o zlepšení samotného obchodního modelu společnosti. Přibližně 484 milionů SEK pocházelo z vrácení amerických cel a změny programu zdravotních benefitů.
- Nejdůležitějším a dlouhodobějším fundamentálním signálem tak zůstává optimalizace nákladů a volný peněžní tok, nikoli oživení poptávky v Severní Americe, kde organické tržby klesly o 3 %.
Graf: ELUXB.SE (D1)
Navzdory výraznému růstu je obtížné vidět prostor pro dlouhodobější cenové posílení. Při optimistickém pohledu na graf lze nicméně pozorovat odraz od spodní hranice klesajícího trendového kanálu.
Zdroj: xStation5
Akcie Altenu vzrostly přibližně o 15 % poté, co společnost výrazně zlepšila svůj výhled pro rok 2026.
- Organické tržby ve druhém čtvrtletí vzrostly o 3,2 %.
- Společnost zvýšila celoroční očekávání z přibližně 0 % na růst v rozmezí 1,4 až 1,8 %.
- Provozní marže by měla dosáhnout přibližně 9 %, oproti 8,5 % v roce 2025.
- Zlepšení podporují především segmenty letectví, obrany, bezpečnosti a železniční dopravy.
- Jde o typický případ přecenění dříve velmi nízkého základního scénáře, po kterém následovala prudká pozitivní korekce očekávání.
Graf: ATE.FR (D1)
Nedávný růst ukazuje jasné proražení dlouhodobého klesajícího trendového kanálu. Současná úroveň může vytvořit dobrý základ pro další posílení, pokud se společnosti podaří pokračovat ve zlepšování výsledků.
Zdroj: xStation5
Akcie Hexagonu vzrostly o více než 10 % po zveřejnění velmi silných výsledků za 2. čtvrtletí 2026.
- Organický růst dosáhl 12 %, což bylo téměř dvojnásobně více než očekávaných 6,4 %.
- Tržby činily 1,05 miliardy EUR oproti konsenzu ve výši 1,01 miliardy EUR.
- Upravený EBIT dosáhl 272 milionů EUR, zatímco trh očekával 261 milionů EUR.
- Hlavním impulzem byla velmi silná poptávka z leteckého a obranného průmyslu. Další podporu přináší vysoký objem nevyřízených objednávek a program konsolidace nákladů a restrukturalizace, který byl dokončen dříve, než se původně plánovalo.
Graf: HEXAB.SE (D1)
Silné výsledky potvrzují dobrou kondici společnosti a podporují její ocenění. Cena akcií se však stále pohybuje ve spodní části širokého konsolidačního pásma.
Zdroj: xStation5
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