Ekonomický kalendář 📌 EURUSD čeká na údaje US ISM ve službách

Dnešní obchodní seance je netypická, protože evropské trhy jsou kvůli Velikonočnímu pondělí zavřené, a investoři se tak mohou plně soustředit na americký trh. Hlavní makro událostí dne je zveřejnění amerického ISM ve službách za březen. To přichází po slabším než očekávaném finálním PMI ve službách v USA z minulého týdne, který naznačil slabší momentum v sektoru. Únorový výsledek ISM byl nejsilnější od roku 2022, což znamená, že benchmark může mít problém překonat předchozí hodnotu, zvlášť na pozadí konfliktu na Blízkém východě a rostoucích cen energií.
Ekonomický kalendář:
- 16:00, US ISM ve službách, březen: očekávání 54,9 vs. předchozích 56,1
- Index cen: očekávání 67 vs. předchozích 63
- Nové objednávky: očekávání 56,8 vs. předchozích 58,6
- Zaměstnanost: očekávání 51,0 vs. předchozích 51,6
- 19:00, projev Donalda Trumpa k válce v Íránu
Je třeba očekávat výraznější růst subindexu cen. Čím větší bude rozdíl mezi touto složkou a ukazateli, jako jsou nové objednávky nebo podmínky na trhu práce, tím věrohodnější bude riziko stagflačního prostředí v ekonomice. Vyšší ceny paliv znamenají nižší disponibilní příjem pro miliony domácností, což je vývoj, který v minulosti často souvisel s korekcemi na trzích nebo s medvědími trhy.
Důležité je, že subindex cen přímo neovlivňuje hlavní souhrnný výsledek ISM, což může zvýšit pravděpodobnost výraznější korekce celkového indexu. Zároveň se nezdá příliš pravděpodobné výrazné negativní překvapení po silnějších než očekávaných regionálních datech od Dallas Fed, Philly Fed, Empire State, Richmond Fed a Kansas City Fed, které všechny překonaly očekávání. Index cen by se mohl dostat na úrovně nevídané od roku 2022.
EUR/USD (D1)
Silný výsledek ISM spolu s prudkým růstem indexu cen by mohl výrazně zatížit EUR/USD a potenciálně spustit medvědí impuls na tomto měnovém páru. Je vhodné zdůraznit, že americká ekonomika je vůči energetickému šoku výrazně odolnější než Evropa a je méně vystavena narušení dodávek paliv. Naopak slabost napříč hlavními ukazateli ISM, s výjimkou cen, by mohla naznačit pokračování konsolidace v pásmu 1,15–1,16.
Zdroj: xStation5
