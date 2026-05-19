El Niño přichází: kakao a cukr pod tlakem, káva jiným směrem☕🍫

- NOAA odhaduje 82% pravděpodobnost vzniku El Niña v období květen až červenec 2026 s trváním do zimy 2026/27
- Kakao vystřelilo na 4 700 dolarů za tunu, průzkumy předpovídají podprůměrnou úrodu 2026/27 v západní Africe
- Indie zakázala vývoz cukru s okamžitou platností nejméně do konce září 2026, londýnské futures reagovaly růstem o téměř tři procenta
- Brazilské mlýny upřednostňují etanol před cukrem, což prohlubuje globální tlak na nabídku
- Arabica klesá navzdory El Niñu: rekordní brazilská úroda 2026/27 odhadovaná na 75,3 milionu pytlů vytváří první globální přebytek za pět let
Americká agentura NOAA zvýšila pravděpodobnost vzniku El Niña na 82 procent s tím, že událost pravděpodobně vydrží až do zimy 2026/27. Světová meteorologická organizace hovoří o silné události a klimatické modely se shodují na výjimečné intenzitě. Pro komoditní trhy to není abstraktní zpráva o počasí, ale přímý cenový signál.
Kakao reagovalo jako první. Ceny v květnu 2026 vystřelily na 4 700 dolarů za tunu, což byl tříměsíční vrchol, než se vrátily zpět k hranici 3 800 dolarů po oznámení vyšších dodávek ze Slonovinového pobřeží. Přesto trh zůstává napjatý. Brzké průzkumy úrody 2026/27 v západní Africe ukazují podprůměrnou tvorbu plodů, což naznačuje slabý výhled pro hlavní sezónu začínající v říjnu. Slonovinové pobřeží a Ghana, které společně produkují více než polovinu globální produkce, jsou během El Niña vystaveny sušším a teplejším podmínkám. Načasování je klíčové, neboť africká sezóna začíná právě tehdy, kdy El Niño naplno udeří.
GRAF: COCOA (H1)
Zdroj: xStation5
Cukr je v tuto chvíli pravděpodobně nejzajímavější komoditou. Indie, druhý největší producent cukru na světě, vydala tento týden plošný zákaz vývozu s okamžitou platností, platný nejméně do konce září 2026. Důvodem je kombinace nižší úrody v klíčových státech a obav z El Niña, který by mohl oslabit monzunové srážky. Londýnské futures bílého cukru vzrostly po oznámení o téměř tři procenta. Brazilské mlýny mezitím nadále upřednostňují výrobu etanolu před cukrem, což dále snižuje dostupnost pro vývoz. Pokud El Niño zasáhne současně Indii i Thajsko, trh 2026/27 se může obrátit do výrazného deficitu.
GRAF: SUGAR (D1)
Zdroj: xStation5
Arabica stojí stranou této logiky. Futures klesly na nejnižší hodnoty od listopadu 2024, okolo 2,70 dolaru za libru, protože trh hledí na rekordní brazilskou úrodu 2026/27, kterou odhaduje StoneX na 75,3 milionu pytlů se vznikem prvního globálního přebytku za pět let. Brazilská sklizeň probíhá od května do září, takže většina bude sklizena dříve, než klimatická událost naplno udeří. Předchozí El Niño 2023/24 právě brazilské sucho zavinilo a vyhnalo ceny arabicy na historická maxima. Nyní trh inkasuje kompenzační cyklus v opačném směru.
GRAF: COFFEE (D1)
Zdroj: xStation5
