Nikl posiluje, protože Indonésie plánuje zpřísnění kontrol vývozu komodit 📈

Futures na nikl (NICKEL) obchodované na LME dnes vyskočily téměř k 19 000 USD za metrickou tunu po zprávách médií, že indonéské státní orgány, které zastupují zemi s podílem zhruba 60 % na globální produkci niklu, mohou zpřísnit kontroly vývozu surovin. Trh tak může započítávat možnost nižší nabídky niklu v době, kdy poptávka po tomto kovu dále roste. Podporují ji technologie čisté energie, elektromobily a výroba oceli.
Goldman Sachs nedávno uvedla jako cílovou cenu niklu do konce roku 2026 úroveň 18 500 USD za metrickou tunu. V případě výrazných narušení exportu z Indonésie, což je považováno za extrémní scénář, by však ceny mohly získat další spekulativní momentum a potenciálně otestovat nová lokální maxima poblíž 20 000 USD za metrickou tunu.
Aktuálně se nikl obchoduje poblíž 38,2% Fibonacciho retracementu posledního růstového impulzu a dnešní seanci otevřel býčím cenovým gapem.
Zdroj: xStation5
