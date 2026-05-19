Shrnutí trhů: Akcie SAP prudce rostou ⚡ Evropské akciové trhy míří do zelených čísel 🟩

Trhy a makroekonomika
- Evropské indexy v úterý rostou. Německý DAX přidává zhruba 1,3 %, francouzský CAC 40 roste o 0,9 %, FTSE 100 přibližně o 0,7 % a panevropský Stoxx 600 posiluje téměř o 0,8–0,9 %. Hlavním katalyzátorem růstu je rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa odvolat plánovaný útok na Írán po žádostech spojenců v Perském zálivu. Saúdská Arábie, Katar a SAE vyzvaly, aby dostala diplomacie více času.
- Trump oznámil, že existuje „velmi dobrá šance“ na jadernou dohodu s Íránem, což jasně zmírnilo geopolitické napětí na Blízkém východě. Ropa klesla zhruba o 2 %, ačkoli Brent zůstává nad 100 USD za barel. Kontrakty s dodáním v červenci se obchodují kolem 109,8 USD. Dolar se po pondělním odrazu vrátil k růstové trajektorii. Bloomberg Dollar Spot Index roste o 0,3 % a USDIDX se pohybuje kolem 99,13–99,14, což odráží křehký tržní sentiment.
- Mezi sektory indexu Euro Stoxx 50 vedou: doprava (+2,61 %), zboží dlouhodobé spotřeby (+1,42 %), průmysl (+1,36 %) a zdravotní péče (+1,12 %). Energetický sektor je jako jediný v záporném teritoriu (-0,03 %), pod tlakem slabosti akcií TotalEnergies a Eni. Materiály zaznamenávají pouze symbolický růst (+0,18 %).
Graf indexů a sektorů – co hýbe trhem?
Sektor komunikací (+2,61 %) spolu se sektorem zboží dlouhodobé spotřeby (+1,42 %) a průmyslem (+1,36 %) dnes táhnou růst indexu Euro Stoxx 50. Energetika je naopak jediným sektorem, který zaznamenává mírnou ztrátu (-0,03 %).
Zdroj: XTB
Technologický sektor (SAP +6,92 %, Rheinmetall +5,07 %) a sektory spotřebního a průmyslového zboží vedou růst indexu Euro Stoxx 50. Infineon (-1,81 %) a ASML (-0,76 %) naopak zůstávají mezi několika málo tituly v červených číslech.
Zdroj: XTB
Dnešní vítězové a poražení na evropském trhu. Společnosti zahrnuté v indexech Euro Stoxx 50 a EU50.
Zdroj: XTB
Společnosti
- SAP je dnes největším vítězem v indexu Euro Stoxx 50 a roste téměř o 6,9 %. Společnost jasně těží z vlny optimismu kolem technologického sektoru a návratu rizikového apetitu. Od začátku roku však akcie stále ztrácejí téměř 25 %.
- Rheinmetall roste o více než 5 % a obranný sektor (+2,5 %) patří mezi nejlepší sektory v Evropě. Švédský Saab vzrostl zhruba o 4–5 % po potvrzení, že Švédsko nakoupí námořní fregaty z Francie za více než 4 miliardy USD. Saab má vyvíjet radarové a zbraňové systémy.
- Evolution Gaming vyskočil o více než 11 % po oznámení programu zpětného odkupu akcií v hodnotě 2 miliard EUR, tedy přibližně 2,4 miliardy USD. Jde o jednu z největších takových operací v historii společnosti.
- Vallourec klesá téměř o 7,8 % poté, co ArcelorMittal prodal svůj 10% podíl ve francouzském výrobci ocelových trubek se slevou. Transakce přinesla výnosy kolem 667 milionů EUR.
- Uniper roste zhruba o 1,9–9,3 % po oznámení německé vlády, že chce energetickou skupinu privatizovat. Vláda drží 99,12 % akcií společnosti a plánuje jejich prodej nebo uvedení firmy na burzu. Mohlo by jít o jeden z největších evropských obchodů letošního roku.
- Infineon Technologies (-1,81 %) a ASML (-0,76 %) zatěžují technologický sektor, i když SAP silně oživuje. Investoři k výrobcům čipů přistupují selektivně kvůli nejistotě kolem globálního obchodu a nadcházejících výsledků Nvidia.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Ceny niklu rostou o 2 % 📈
Německo zahajuje privatizaci energetického giganta ⚡
Makroekonomický kalendář: Nezaměstnanost ve Spojeném království roste – jak zareaguje Bank of England? (19. 5. 2026)
OpenAI vítězí nad Elonem Muskem a otevírá si cestu k IPO ⚖️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.