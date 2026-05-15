Emiráty staví nový ropovod 🛢️

- Spojené arabské emiráty chtějí do roku 2027 dokončit nový ropovod, který obejde Hormuzský průliv.
- Projekt má zdvojnásobit exportní kapacitu ADNOC přes přístav Fudžajra.
- Fudžajra je strategická, protože umožňuje nakládat ropu mimo Perský záliv a mimo nejcitlivější námořní trasu regionu.
- Nová infrastruktura posiluje energetickou bezpečnost SAE, ale Hormuzský průliv zůstává pro globální trh stále zásadním rizikovým bodem.
Spojené arabské emiráty plánují do roku 2027 dokončit nový ropovod, který umožní exportovat více ropy mimo Hormuzský průliv. Projekt má podle oznámení mediální kanceláře emirátu Abú Dhabí zdvojnásobit exportní kapacitu společnosti Abu Dhabi National Oil Co. přes přístav Fudžajra, který leží na pobřeží Ománského zálivu a není závislý na průjezdu přes úzké hrdlo mezi Íránem a Ománem. Pro ADNOC jde o strategický krok, který má posílit schopnost dodávat ropu na světové trhy i v době geopolitického napětí, kdy jakékoli narušení dopravy v Hormuzském průlivu může rychle zvýšit nervozitu na komoditních trzích a promítnout se do růstu rizikové prémie u cen ropy.
Nový projekt navazuje na již existující infrastrukturu Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, známou také jako ADCOP, která vede z oblasti Habshan do Fudžajry. Současná trasa umožňuje Spojeným arabským emirátům exportovat část ropy přímo z východního pobřeží země, tedy mimo Perský záliv. Plánované rozšíření má tuto schopnost výrazně navýšit a posílit roli Fudžajry jako strategického ropného uzlu na trase mezi Blízkým východem a Asií. Význam přístavu roste zejména v době, kdy se energetické trhy obávají výpadků v Hormuzském průlivu, protože jeho poloha mimo Perský záliv z něj činí důležitou alternativu pro export ropy v případě eskalace napětí v regionu.
Pro globální ropný trh má nový ropovod především bezpečnostní význam. Neznamená, že by Spojené arabské emiráty nebo celý region mohly Hormuzský průliv zcela obejít, ale zvyšuje jejich schopnost udržet export i v případě narušení námořní dopravy. V praxi jde o formu energetického pojištění: čím větší objem ropy lze dostat k tankerům mimo Perský záliv, tím menší je riziko, že lokální geopolitická krize okamžitě způsobí dramatický výpadek dodávek. Pro investory je proto projekt důležitým signálem, že státy Perského zálivu neinvestují pouze do samotné těžby, ale také do odolnosti exportní infrastruktury, která je klíčová pro stabilitu státních příjmů, důvěru odběratelů i bezpečnost dodavatelských řetězců.
Celkově jde o krok, který zvyšuje geopolitickou váhu Spojených arabských emirátů na ropném trhu. Nový ropovod sice neodstraní zranitelnost Hormuzského průlivu jako globálního energetického uzlu, ale může výrazně posílit flexibilitu ADNOC a snížit riziko výpadků v případě eskalace napětí v regionu. Pro trh s ropou to znamená částečné zmírnění rizikové prémie, ale nikoli její úplné odstranění.
