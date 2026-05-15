Tiché zásahy, nebo nervózní trh? Jen zažívá zvláštní náhlé skoky 🏦

- Japonský jen v posledních dnech zažívá krátké prudké skoky, které trh vnímá jako možné varovné signály ze strany Tokia.
- Klíčovou hladinou je kurz kolem 160 jenů za dolar, kde roste riziko měnové intervence.
- Menší zásahy mohou obchodníky odradit od agresivního sázení proti jenu, ale samy o sobě nemusí změnit dlouhodobý trend.
- Pro trvalejší podporu jenu by byla důležitější změna v měnové politice, zejména další kroky Bank of Japan nebo pokles amerických výnosů.
Japonský jen v posledních týdnech opakovaně zažívá náhlé krátkodobé posílení vůči americkému dolaru, které následně rychle mizí. Ve čtvrtečním obchodování v New Yorku měna během pouhých dvou minut vyskočila až o 0,5 %, aby následně většinu zisků opět odevzdala. Podobný pohyb se objevil také v úterý a už 8. května jen krátce posílil přibližně o 0,2 %, než se znovu vrátil k oslabování. Tyto pohyby samy o sobě nemusí dokazovat zásah japonských úřadů, ale mezi obchodníky vyvolávají debatu, zda Tokio nezkouší menší operace, které mají trh odradit od dalšího sázení proti jenu.
Hlavním bodem napětí je psychologická hranice kolem 160 jenů za dolar. Právě v její blízkosti v minulosti japonské úřady vstupovaly na trh, když chtěly zpomalit prudké oslabování měny. Na konci dubna se kurz dolaru vůči jenu dostal až nad tuto úroveň, načež podle tržních zdrojů došlo k intervenci na podporu jenu. Analýzy účtů japonské centrální banky následně naznačily, že Japonsko mohlo během období kolem svátků Golden Week vynaložit na podporu měny až zhruba 10 bilionů jenů. Oficiální potvrzení ze strany Tokia sice nepřišlo, ale trh zůstává kvůli riziku dalších zásahů velmi citlivý.
Právě tato nejistota je pro obchodníky klíčová. Pokud investoři začnou věřit, že ministerstvo financí nechce pustit kurz USD/JPY výrazně nad 160, stává se sázení na další oslabení jenu mnohem rizikovější. I drobný pohyb pak může vyvolat rychlé uzavírání pozic, protože část trhu se bojí, že jde o začátek větší intervence. Gareth Berry z Macquarie tento vývoj popsal jako možné „proaktivní šťouchnutí“ a varovný signál, kterým chce ministerstvo financí odradit trh od nového testování klíčové hladiny.
Japonsko má s podobnou taktikou zkušenosti. V roce 2022 po velké intervenci následoval menší nákup jenu v objemu 729,6 miliardy jenů, který měl doplnit předchozí masivní zásah za 5,62 bilionu jenů. Logika je jednoduchá: velká intervence má trh šokovat, zatímco menší následné operace mají investorům připomínat, že úřady jsou stále připravené jednat. Současné krátké skoky jenu proto někteří obchodníci vnímají jako zprávu typu „jsme stále tady“, nikoli jako snahu trvale změnit trend měny.
Problémem je, že samotné intervence neřeší hlavní příčinu slabého jenu. Americké sazby zůstávají relativně vysoko, zatímco japonská měnová politika je i přes postupné změny stále opatrnější. Tento rozdíl podporuje dolar a udržuje tlak na japonskou měnu. Trh proto sleduje nejen ministerstvo financí, ale také Bank of Japan, protože právě další zvyšování sazeb v Japonsku by mohlo jenu pomoci strukturálněji než samotné nákupy měny na trhu.
Z investičního pohledu jde o prostředí, ve kterém se obchodování s párem USD/JPY stává výrazně rizikovějším. Na jedné straně zůstávají fundamenty pro slabší jen stále silné, protože rozdíl ve výnosech mezi USA a Japonskem podporuje držení dolaru. Na druhé straně jakýkoli pohyb směrem k hranici 160 může vyvolat obavy z další intervence a prudký krátkodobý obrat. To znamená, že trh nemusí reagovat pouze na ekonomická data, ale také na psychologii a strach z náhlého zásahu úřadů.
Celkově současné pohyby jenu ukazují, že Tokio se pravděpodobně snaží získat čas. Menší a nejasné pohyby mohou investorům připomínat, že sázka proti jenu není bez rizika, ale samy o sobě pravděpodobně nestačí k trvalému obratu trendu. Skutečně stabilnější posílení jenu by vyžadovalo buď jasnější změnu politiky Bank of Japan, pokles amerických výnosů, nebo výraznější zlepšení důvěry v japonskou měnu. Do té doby bude kurz USD/JPY zůstávat citlivý na každý pohyb poblíž hranice 160 jenů za dolar.
Graf USDJPY (H1)
Zdroj: xStation5
