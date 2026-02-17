eToro Group Ltd. (ETOR) vyskočil o více než 14 % po překonání odhadů a zprávě o zpětném odkupu

Akcie eToro Group Ltd. (NASDAQ: ETOR) posílily o více než 14 % poté, co firma zveřejnila lepší než očekávané výsledky a investoři ocenili kombinaci ziskovosti a kroků směrem k návratnosti kapitálu akcionářům. Růst se odehrál v kontextu zvýšené pozornosti trhu k fintech platformám a obchodní aktivitě napříč třídami aktiv.
Co stálo za růstem akcií eToro
Růst přišel po kvartálních výsledcích, které podle Reuters překonaly odhady zisku, přičemž výkon podpořila síla napříč aktivy, která platforma nabízí.
Klíčový byl zisk nad očekávání
Reuters uvedl, že eToro vykázalo upravený zisk 0,71 USD na akcii, zatímco trh čekal zhruba 0,63 USD.
Pozornost přitáhl i růst spravovaných aktiv
Podle Reuters vzrostla aktiva pod správou (assets under administration) meziročně o 11 % na 18,5 mld. USD, což je metrika úzce spojená s aktivitou a monetizací klientů.
Zpětný odkup podpořil sentiment
Barron’s zároveň upozornil, že akcie posílily po silných výsledcích i díky rozšíření programu zpětného odkupu, což investoři často vnímají jako projev důvěry vedení ve vlastní byznys.
Pohyb ETOR na trhu
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
V posledním dostupném quote feedu se ETOR obchodoval okolo 31,84 USD, přibližně +15,95 % v rámci dne, což odpovídá pohybu „o více než 14 %“. Zdroj: xStation5
Michael Burry a Palantir: Známý analytik vznáší vážná obvinění
Deere zvyšuje výhled zisku
Renault snižuje očekávání: Marže mají v roce 2026 dále klesnout
Airbus mezi spory a výrobními problémy
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.