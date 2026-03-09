Euro čelí největší skepsi od roku 2022. Trh se obává vleklé války i drahé energie 💶

-
Sentiment vůči euru je nejhorší od roku 2022.
-
Evropskou měnu tlačí dolů hlavně drahá ropa a obavy o ekonomiku eurozóny.
-
Euro oslabilo až na 1,1507 USD, nejníže za téměř čtyři měsíce.
-
Trh nově počítá se dvěma zvýšeními sazeb ECB, ale ani to zatím euro nepodporuje.
-
Nálada vůči euru se na opčním trhu prudce zhoršila a dostala se na nejmedvědí úroveň od roku 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Investoři reagují na pokračující konflikt na Blízkém východě, který žene vzhůru ceny energií a zvyšuje obavy o další vývoj evropské ekonomiky. Euro dnes oslabilo až na 1,1507 USD, tedy na nejslabší úroveň vůči dolaru za téměř čtyři měsíce.
Klíčovým problémem pro evropskou měnu zůstává citlivost regionu na drahé energie. Pokud cena ropy zůstává nad 100 USD za barel, zhoršuje se obchodní bilance eurozóny a tlak na euro sílí. Právě tato strukturální slabina se znovu dostává do popředí a na trhu se objevují otázky, zda by se euro v krajním případě nemohlo znovu přiblížit až k paritě s dolarem, podobně jako v roce 2022.
Negativní signály přicházejí i z delších horizontů. Jednoleté opční ukazatele se poprvé od dubna překlopily do medvědího nastavení a rychle vymazaly předchozí optimismus, který podpořilo rozhodnutí Německa zvýšit výdaje na obranu a infrastrukturu. Také data ukazují, že spekulativní fondy začínají na euro sázet výrazně opatrněji.
Obchodní aktivita na trhu zároveň výrazně vzrostla. Objem opcí na euro dosahoval zhruba 3,5násobku běžného průměru pro tuto část dne a přibližně 71 % opčních obchodů sázelo na silnější americký dolar. To potvrzuje, že investoři ve zvýšené míře hledají bezpečnější měnové útočiště.
Zajímavé přitom je, že euro slábne navzdory tomu, že trh současně zvyšuje sázky na další růst sazeb ze strany ECB. Swapové kontrakty nyní naznačují do konce roku dvě plná zvýšení sazeb o 25 bazických bodů, zatímco ještě v pátek trh počítal jen s jedním. Investoři se tak zjevně obávají nepříjemné kombinace vyšší inflace způsobené drahou energií a zároveň slabšího ekonomického růstu.
Graf EUR/USD (D1)
Měnový pár EUR/USD pokračuje ve výrazném oslabení a dostává se do blízkosti důležité supportní zóny. Aktuální cena kolem 1,15534 ukazuje na silný tlak ze strany prodejců, přičemž kurz už klesl pod oba klíčové klouzavé průměry, tedy EMA 50 (1,17408) i SMA 100 (1,17147). Tím se technický obraz trhu zřetelně zhoršil a euro se dostává do fáze, kdy bude rozhodovat reakce na pásmo podpory mezi 1,1505 a 1,1460. Williams %R se pohybuje hluboko v přeprodané oblasti, což ukazuje na velmi silný krátkodobý výprodej. Trh sice může být připraven na technický odraz, ale zatím chybí jasný signál, že by se klesající trend měl obracet.
Z technického pohledu bude nyní nejdůležitější sledovat, zda se kurzu podaří udržet výše zmíněnou oblast podpory. Pokud by pásmo 1,1505–1,1460 vydrželo, mohl by přijít alespoň krátkodobý růstový odraz směrem k 1,1572, případně výše. Výraznější rezistence se však nachází až v oblasti kolem 1,1710–1,1740, kde leží oba klouzavé průměry a kde by se zřejmě znovu aktivovali prodejci. Naopak jasný průraz pod 1,1460 by technický výhled dále zhoršil a otevřel prostor pro pokračování poklesu.
Zdroj: xStation5
