US Open: Ropa je pro Wall Street příliš drahá!

Indexy na Wall Street zahájily týden výraznými poklesy. Dow Jones ztrácí více než 1,3 %, S&P 500 klesl přibližně o 1,2 % a Nasdaq odepisuje kolem 1,1 %. Nálada investorů se zhoršila po víkendové eskalaci konfliktu v Perském zálivu, kde znovu vzrostlo napětí mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Zprávy o dalších útocích na energetickou infrastrukturu a rostoucí riziko další destabilizace regionu výrazně zvýšily averzi k riziku na finančních trzích.
Perský záliv se podílí na významné části globální těžby a exportu ropy a podstatná část světových dodávek energií prochází přes Hormuzský průliv. I omezené narušení v tomto regionu se proto okamžitě promítá do cen energií, což je nyní jasně viditelné.
Ropný trh reagoval prudce. Cena ropy znovu překročila 100 USD za barel a dostala se na nejvyšší úrovně za několik let. Rostoucí náklady na energie negativně ovlivňují náladu investorů, protože zvyšují riziko obnovení inflačních tlaků v globální ekonomice. Dražší energie znamenají vyšší náklady pro firmy i spotřebitele, což může v delším horizontu zpomalit ekonomický růst. Zároveň dražší energie komplikují centrálním bankám boj s inflací, a zvyšují tak riziko dalšího zrychlení růstu cen. Za těchto podmínek trhy začínají omezovat očekávání ohledně uvolňování měnové politiky v největších ekonomikách světa.
Rostoucí geopolitické napětí zároveň přesouvá kapitál do aktiv považovaných za bezpečnější. V takovém prostředí posiluje americký dolar a investoři přistupují opatrněji k rizikovějším segmentům akciového trhu. Zvýšená volatilita je patrná zejména v sektorech citlivých na ceny energií a globální obchod.
Vše nasvědčuje tomu, že Blízký východ zůstane pro trhy ještě nějakou dobu v centru pozornosti. Pokud napětí v Perském zálivu přetrvá nebo dále poroste, energetický trh může zůstat pod tlakem delší dobu. V takovém scénáři se geopolitika znovu stane jedním z hlavních faktorů, které budou v nadcházejících týdnech formovat chování globálních finančních trhů.
Dnes futures na US500 (S&P 500) mírně rostou. Investoři doufají, že to nejhorší už mají trhy za sebou a že konflikt na Blízkém východě nebude dále eskalovat. Náladu na trhu podporují také zprávy o možném koordinovaném uvolnění ropných rezerv ze strany zemí G7.
Firemní zprávy
- Energetické společnosti pokračují v růstu díky současným otřesům na energetickém trhu. Mezi hlavní růstové tituly patří Chevron (CVX.US), Exxon (XOM.US) a APA (APA.US).
- Akcie společnosti Hims & Hers (HIMS.US) v pondělí výrazně rostou po zprávách, že Novo Nordisk plánuje prodávat své populární léky na obezitu a cukrovku prostřednictvím telehealth platformy společnosti Hims. To naznačuje vyřešení nedávného právního sporu a možnost nového partnerství mezi oběma firmami. Trh tuto zprávu přijal pozitivně, protože potenciální spolupráce zvyšuje šance společnosti Hims na vyšší tržby a další růst.
- Společnost Nasdaq (NDAQ.US) oznámila partnerství s kryptoměnovou burzou Kraken v oblasti tokenizace akcií. Jde o projekt, který umožní vytváření a obchodování digitálních akciových tokenů a burzovně obchodovaných produktů nesoucích stejná práva jako tradiční cenné papíry. Platforma postavená na blockchainu umožní investorům držet akciové tokeny se stejnými hlasovacími právy a dividendami jako u běžných akcií a zároveň plynule přecházet mezi regulovaným trhem a on-chain trhem.
- Akcie společnosti Applied Optoelectronics (AAOI.US) rostou poté, co firma oznámila svou první velkou objednávku na 1.6T datacentrové transceivery od jednoho ze svých klíčových dlouhodobých hyperscale zákazníků. Tato zařízení mají zvýšit síťovou kapacitu potřebnou pro zpracování zátěže spojené s umělou inteligencí.
- Akcie společnosti Dianthus Therapeutics (DNTH.US) rostou přibližně o 20 % po oznámení slibných předběžných výsledků ze 3. fáze klinické studie léku této společnosti.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Ve středu zasedne Fed. Probíhají na Blízkém východě mírová jednání?
Denní shrnutí: Týden končí s Brentem na 100 USD a indexy v červených číslech
Tři trhy, které příští týden stojí za pozornost (13.03.2026)
Amazon: Začátek konce AI snů?
