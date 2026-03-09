JPMorgan čeká možný pokles S&P 500 až o 10 % 📉

JPMorgan varuje, že S&P 500 může projít korekcí až o 10 %.
Rizikem je hlavně vleklý konflikt s Íránem a ropa nad 100 USD za barel.
Investoři podle banky nejsou na výraznější pokles zatím dobře připraveni.
Negativní scénář by mohl rychle oslabit, pokud dojde k deeskalaci konfliktu.
Americká banka JPMorgan upozorňuje, že akciový trh v USA nemusí být připraven na výraznější pokles, pokud bude konflikt s Íránem dál eskalovat. Podle obchodního oddělení banky by index S&P 500 mohl projít korekcí až o 10 % od svého maxima, což by znamenalo pokles přibližně k úrovni 6 270 bodů. Oproti pátečnímu závěru by tak šlo zhruba o ztrátu kolem 7 %.
Hlavním důvodem obav je pokračující napětí na Blízkém východě, které vytlačilo cenu ropy nad 100 dolarů za barel. Právě dražší energie zvyšují riziko, že se na trzích začne silněji promítat scénář stagflace, tedy kombinace vyšší inflace a slabšího ekonomického růstu. Podle Andrewa Tylera, šéfa globálního tržního zpravodajství JPMorgan, navíc investoři zatím nejsou na podobný vývoj dostatečně připraveni.
Tyler uvedl, že pozicování na trhu zůstává spíše neutrální a neproběhlo výraznější snižování rizika. To znamená, že případná negativní reakce může být o to prudší, pokud investoři začnou své pozice narychlo přehodnocovat. Zajímavé je i to, že energetické akcie byly v minulém týdnu čistě prodávány, protože velká část trhu stále počítala spíše s uklidněním situace než s další eskalací.
JPMorgan ale zároveň nevidí situaci jednoznačně černě. Podle Tylera by se tento krátkodobě negativní výhled mohl rychle změnit, pokud se objeví jasná cesta k uklidnění konfliktu. Základní makroekonomické faktory totiž podle něj zatím stále zůstávají pro riziková aktiva relativně příznivé. Klíčové tak bude, zda napětí na Blízkém východě přeroste v delší a hlubší geopolitický problém, nebo zda se situace začne stabilizovat.
Pro investory je to připomínka, že i když americké akcie působí v posledních měsících odolně, geopolitická rizika mohou sentiment změnit velmi rychle. Trh nyní bude citlivě sledovat nejen vývoj samotného konfliktu, ale také ceny ropy a reakci širší ekonomiky.
Graf US500 (D1)
Index US500 výrazně oslabil a po sérii neúspěšných pokusů o udržení poblíž maxim se dostal pod oba klíčové klouzavé průměry. Aktuálně se obchoduje kolem 6689,2 bodu, zatímco EMA 50 leží na 6872,5 a SMA 100 na 6870,5. Průraz pod tyto úrovně je negativním technickým signálem a potvrzuje, že krátkodobý sentiment na amerických akciích se zhoršil. RSI kleslo pod neutrální pásmo, což ukazuje na převahu prodejců, ale trh se zatím ještě nenachází v extrémně přeprodané oblasti. Také Momentum se drží pod hranicí 100, což naznačuje pokračující slábnutí růstové síly a zvýšené riziko další korekce. Dosavadní vývoj tak odpovídá přechodu trhu z konsolidace do výraznějšího sestupného tlaku.
Z technického pohledu bude nyní důležité sledovat, zda se index dokáže stabilizovat nad aktuální oblastí kolem 6650–6690 bodů. Pokud by se tlak na prodej dále zvýšil, trh se může postupně přiblížit k vyznačené hladině 6270 bodů, kterou JPMorgan označuje jako možný cíl korekce. To by znamenalo další citelné oslabení oproti současným úrovním. Naopak pro zlepšení nálady by se index musel vrátit zpět nad 6870 bodů, kde se nyní nachází důležitá zóna odporu.
Zdroj: xStaion5
