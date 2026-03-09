Další trhliny na trhu soukromých úvěrů: BlackRock omezuje výběry

Trh soukromých úvěrů vstoupil do letošního roku slabě. Poté, co společnost Blue Owl před několika týdny omezila výběry z jednoho ze svých fondů zaměřených na soukromé úvěry, začal trh otevřeně zpochybňovat solventnost a oceňování řady fondů.
O tomto víkendu se na seznam firem, které přiživují obavy investorů, přidává také BlackRock.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Odliv kapitálu z trhu soukromých úvěrů dosahuje bezprecedentních úrovní. Vzhledem k povaze tohoto trhu a jeho nízké likviditě to staví fondy do obtížné situace.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Tato obtížná situace se nyní jasně odráží také v ocenění.
Společnosti jako BlackRock a Blue Owl nyní platí cenu za slabiny ve vlastní strategii. Myšlenkou růstu trhu soukromých úvěrů bylo rozšířit nabídku i na retailové investory, ti však mají výrazně odlišný rizikový profil a mnohem nižší toleranci k tomu, aby jejich kapitál zůstal dlouhodobě uzamčený. Obavy investorů navíc nejsou neopodstatněné: trh soukromých úvěrů hraje zásadní roli ve financování výstavby AI infrastruktury, tedy oblasti, u níž se stále častěji zpochybňují slíbené výnosy.
Co BlackRock skrývá?
Nedostatek likvidity na trhu soukromých úvěrů sám o sobě není důvodem k panice. Nízká likvidita je základní charakteristikou tohoto trhu, nikoli něčím mimořádným. Co by však mohlo představovat zásadní problém a připomínat rok 2007, je skutečnost, že podle vyšetřování agentury Bloomberg má řada fondů a pozic na trhu soukromých úvěrů větší expozici vůči softwarovému sektoru, než oficiálně uvádí. V praxi to znamená, že mnoho fondů může maskovat svou skutečnou expozici vůči softwaru, aby získaly financování bez nutnosti platit odpovídající rizikovou prémii. Samotná existence takové prémie — a důkazy o snahách tuto expozici skrývat, aby se jí fondy vyhnuly — naznačují, že situace technologických firem i trhu soukromých úvěrů může být horší, než napovídají finanční ukazatele mnoha těchto společností.
BLK.US (D1)
Zdroj: xStation5
Přestože problémy na trhu soukromých úvěrů nezmizí ze dne na den a mohou se časem ukázat jako horší, než se nyní očekává, nic to nemění na tom, že dnešní vývoj v grafu zatím působí spíše jako emocionálně řízená, dočasná korekce. RSI kolem 25 v předchozích epizodách výprodejů signalizovalo možné dno.
