➡️EURUSD pod 1,17 před FOMC

Dnešní zveřejnění zápisu ze zasedání FOMC ve 20:00 by mělo potvrdit mírně jestřábí charakter březnového rozhodnutí ponechat sazby na úrovni 3,50–3,75 %, a to navzdory umírněnému tónu Powella na tiskové konferenci. Od zápisu se očekává, že ukáže širokou podporu v rámci výboru pro přístup „není kam spěchat se snižováním sazeb“ a zároveň zdůrazní inflační rizika spojená s šokem na ropném trhu po konfliktu na Blízkém východě. Ačkoli se na poslední tiskové konferenci objevily i úvahy o zvyšování sazeb, současná možnost příměří může naznačovat, že šok na energetickém trhu bude pouze krátkodobý. Členové FOMC navíc v prohlášení po zasedání jasně uvedli, že dopad samotné války je v této fázi obtížné vyhodnotit. Přesto existuje prostor, aby byl dnešní zápis vnímán jestřábím způsobem.
Klíčové body březnového zasedání
Březnové zasedání FOMC bylo popsáno jako „jestřábí pauza“, tedy rozhodnutí v souladu s očekáváním, ale se zřetelně jestřábím podtónem:
- Dot plot ukázal medián jednoho snížení sazeb v roce 2026, ale až 7 z 19 členů nevidí potřebu žádného snížení. Navíc vzhledem k aktuálním inflačním výhledům, při dvou důležitých zveřejněních dat ještě tento týden, se šance na snižování sazeb výrazně snížily a trh dokonce viděl i 20% pravděpodobnost zvýšení sazeb.
- Růst cen ropy nad 100 USD za barel v důsledku války s Íránem zkomplikoval inflační výhled. Powell hovořil o „nejistotě“ a o nutnosti „pohlížet skrz energetický šok“.
- Makrodata, tedy solidní růst HDP a stabilní trh práce, nenutí Fed k okamžitému uvolnění měnové politiky, a to i přes mírné ochlazení aktivity.
Na co si dát v zápisu pozor?
Zápis pravděpodobně podrobněji rozvede debatu ze zasedání v několika klíčových oblastech:
- Inflace a energetický šok: Považuje většina růst cen ropy za dočasný nabídkový šok, nebo za riziko přelévání do jádrové inflace a inflačních očekávání? Výraznější jestřábí tón ohledně „přetrvávajícího rizika“ by posílil vnímání scénáře higher for longer. Je však dobré připomenout, že Powell v květnu skončí ve funkci šéfa Fedu.
- Bilance rizik: Zápis ukáže, zda rizika pro inflaci převažují nad obavami ze zpomalení. Posun směrem k inflaci by znamenal jestřábější tón.
- Rozdělení uvnitř výboru: Důležité budou zmínky o „několika účastnících“, kteří vidí potřebu utažení politiky v případě, že inflace PCE zůstane nad 3 %. Je však třeba dodat, že většina nejjestřábějších členů FOMC jsou rotující členové. Většina členů FOMC je nyní spíše neutrální.
- Podmínky pro snížení sazeb: Laťka zůstává vysoko. Návrat k dezinflačnímu trendu musí být udržitelný, než Fed začne uvažovat o uvolnění politiky. To může znamenat, že prostor pro snížení sazeb se otevře až na konci letošního roku a jen za velmi příznivých podmínek.
Může se objevit náznak zvýšení sazeb?
Přímé signály pravděpodobně neuvidíme, protože Fed se takto silným formulacím obvykle vyhýbá, i když sám Powell na tiskové konferenci připustil, že v extrémních scénářích padla i slova o možném zvýšení sazeb. Co ukazovala očekávání?
- Medián počítá s jedním snížením sazeb, ale jestřábí křídlo FOMC podle dot plotu naznačuje připravenost držet sazby výše po delší dobu, nebo je dokonce zvýšit, pokud ropa zůstane nad 100 USD, mzdy zrychlí nebo se inflační očekávání odkotví.
- Zápis může obsahovat podmíněné formulace typu: „pokud budou inflační tlaky přetrvávat, může být nutný návrat k utažení politiky“. To by trhu stačilo k tomu, aby znovu začal oceňovat „možnost zvýšení sazeb“. Je však třeba zdůraznit, že inflace by měla zůstat pod současnou úrovní úrokových sazeb.
- Srovnání s tiskovou konferencí: Powell byl vyvážený, ale zápis může odhalit širší jestřábí debatu „v zákulisí“.
Dopad na dolar – scénáře reakce
Americký dolar se dostal pod tlak po dohodě o příměří mezi Íránem a USA. Přesto existuje prostor pro část ztrát smazat, pokud zápis z posledního zasedání FOMC vyzní výrazně jestřábím tónem. EURUSD dnes vzrostl směrem k 1,1700, ale nyní výrazně koriguje a existuje šance na pokles pod 1,1650. Pokud však zápis naznačí, že současný ropný šok je pouze přechodný a inflace se vrátí k rychlejšímu zpomalování, měl by se EURUSD vrátit nad 1,1700.
Další podpora pro USD: Za zmínku stojí, že dolar si stále drží status bezpečného přístavu. Nedávné zprávy o pokračujících útocích by mohly omezit jeho oslabování. Trh by také mohl dále snížit očekávání návratu ke snižování úrokových sazeb.
Více o Forexu:
- Forex a trh s úrokovými sazbami
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Obchodování Forexu – Jak investovat do Forex CFD?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
