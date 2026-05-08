📈 EURUSD roste o 0,4 % před zveřejněním NFP

- Americký dolar oslabuje před zveřejněním reportu.
- Trh započítává, že americké úrokové sazby zůstanou do konce roku beze změny.
- Slabý výsledek by mohl posílit očekávání snížení sazeb.
Dubnový report NFP z amerického trhu práce bude zveřejněn ve 14:30 a bude významným testem pro dolar, který v posledních dnech ztrácí půdu pod nohama. Americká měna zůstává pod tlakem navzdory ranním titulkům, které zpochybňují udržitelnost příměří mezi USA a Íránem.
Poslední údaj
Březen přinesl mimořádně silný výsledek. Počet pracovních míst mimo zemědělství výrazně překonal i nejoptimističtější očekávání a dosáhl nejvyšší úrovně od prosince 2024 (178 tis.). Míra nezaměstnanosti (4,3 %) a růst mezd (3,5 %) naopak nečekaně klesly. Výsledek signalizoval, že Fed není nucen rychle snižovat úrokové sazby, což bylo vzhledem k rychlému růstu cen energií mimořádně cenné.
Geopolitický kontext
Situace na geopolitické frontě zůstává napjatá. Záblesk optimismu přinesly středeční zprávy agentury Axios o práci na mírovém memorandu. Včera večer však tisk zaplavily spekulace o obnovení vojenských akcí, pokud nebude před Trumpovou návštěvou Číny dosaženo trvalé dohody mezi USA a Íránem. Ta je naplánována na 14.–15. května.
Měnová politika
Data mají pro Fed zásadní význam. Ten má dvojí mandát, který vyžaduje zaměření na cenovou stabilitu i maximální zaměstnanost. Trhy nejsou rozhodnuté, jakým směrem se FOMC v příštích měsících vydá. Inflační situace vyvolává rostoucí obavy, což na posledním zasedání vedlo k výraznému rozkolu ve výboru. Až tři jeho členové se postavili proti takzvanému „easing bias“, tedy preferenci nižších úrokových sazeb ve střednědobém horizontu.
Dubnový údaj o inflaci, který bude zveřejněn příští úterý, by měl podle očekávání ukázat růst hlavního ukazatele na 3,7 %. Tvůrci měnové politiky se však zaměří především na jádrový ukazatel, růst mezd a inflační očekávání, protože na inflaci taženou nabídkovými faktory, jako jsou rostoucí ceny energií, mají jen omezený vliv.
Trhy nyní započítávají, že úrokové sazby zůstanou do konce roku 2026 beze změny. Slabý výsledek, který by naznačil zhoršování situace na trhu práce a odklon od stále relativně bezpečného stavu „low fire-low hire“, by mohl signalizovat, že ekonomika bude potřebovat měnový stimul. To je v každém případě v souladu s poměrně holubičí rétorikou Kevina Warshe, který se od příštího zasedání ujme vedení FOMC.
Silný výsledek by naopak mohl výboru pomoci zaměřit téměř veškerou pozornost na inflační situaci a posílit řady jestřábů, kterých už po posledním zasedání zřejmě není málo.
Aktuální data
Z nejnovějších dat stojí za pozornost hlavně týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Před týdnem klesly na 189 tis., tedy na nejnižší úroveň od roku 1969, a tento týden zůstaly nízko (200 tis.). Data ADP také ukázala zdravé úrovně, i když od pandemie je jejich korelace s NFP výrazně slabší.
Graf: Data NFP a ADP (2015–2026)
Zdroj: XTB, 08/05/2026
